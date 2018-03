Lebe lieber intensiver: GEO ADVENTURE neu im Handel (FOTO)

Hamburg (ots) -Finde deinen eigenen Mount Everest, deine eigene Heldentat: Dasist die Botschaft von GEO ADVENTURE. Das neue Magazin macht Lust aufintensive Erfahrungen, auf Abenteuer am Limit - und stellt,bildgewaltig und in großen Reportagen, Menschen vor, die in der Naturan ihre Grenzen gehen. Die Geschichten wollen die Leser inspirieren,selber zu außergewöhnlichen Erlebnissen aufzubrechen.GEO ADVENTURE erscheint in Kooperation mit der International OCEANFILM TOUR und der European OUTDOOR FILM TOUR - erfolgreichenFilm-Events, die jedes Jahr mehr als 330.000 Besucher bundesweit indie Kinos ziehen. Das Sonderheft von GEO erscheint zweimal im Jahr:zum Start der International OCEAN FILM TOUR im Frühjahr und derEuropean OUTDOOR FILM TOUR im Herbst.Jede Ausgabe von GEO ADVENTURE enthält Reportagen zu ausgewähltenFilmen der Touren. Das erste Heft widmet sich dem Thema "Wasser" underzählt etwa von der Extrem-Kiterin Doris Wetzel, dem KletterguruChris Sharma oder der Eistaucherin Johanna Nordblad - was sieantreibt und für welche Momente sie leben. Außerdem begleitet GEOADVENTURE Meeresschützer, verwegene Segler und die Helden einerRettung auf hoher See.Die Rubrik "Jetzt du" übersetzt die großen Abenteuer ins Machbarefür jedermann und -frau, mit Anregungen, Tipps undAusrüstungsempfehlungen. Zudem steuern die beiden RedaktionsleiterLars Abromeit und Jörn Auf dem Kampe jeder Ausgabe eine eigeneErlebnisreportage zum Nachmachen bei - getreu dem Titelthema desPremierenheftes: "Mein erstes Mal"."Abenteuer haben in GEO schon immer eine große Rolle gespielt,aber meistens im Zusammenhang wissenschaftlicher Expeditionen. MitGEO ADVENTURE verlassen wir diesen Kontext und feiern denindividuellen Mut der Abenteurer, die persönliche Grenzerfahrung", soLars Abromeit und Jörn Auf dem Kampe, Redaktionsleiter von GEOADVENTURE. "Und wir wollen unsere Leser animieren, sich an deneigenen Mount Everest zu wagen - der ist für jeden anders undunterschiedlich herausfordernd. Aber stets finden sich darin, so wiees das Motto des Hefts beschreibt: die Momente, für die wir leben."Die Erstausgabe von GEO ADVENTURE erscheint heute und ist für 8Euro im Handel sowie auf den Veranstaltungen der Film-Tourenerhältlich. Das Magazin mit der DVD "Übermenschlich - die Geschichteder Diana Nyad" kostet 15 Euro.Bildmaterial steht auf Anfrage zur Verfügung.Pressekontakt:Christine HallerPR/Kommunikation GEO20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 72 88E-Mail haller.christine@guj.deInternet www.geo.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO, übermittelt durch news aktuell