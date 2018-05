Lebe Deinen Traum: Ferienwohnung auf vier Rädern bei Volkswagen

mid Flörsheim am Main – Die Reisemobilkompetenz hat bei Volkswagen schon Tradition. Der California feiert in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum und der „Bulli“ ist zur Kultmarke geworden. Die VW-Nutzfahrzeuge bieten eine perfekte Grundlage für jeden individuellen Reisetraum auf vier Rädern – es gibt nichts, was es nicht gibt. Vom kleinen Caddy als Camping-Einsteigermodell über den wohl bekanntesten und beliebtesten T-Bus, bis ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.