Leaseweb empfiehlt die Hybrid Cloud für MarTech

Frankfurt am Main (ots) -- Eine stabile und zuverlässige IT-Infrastruktur ist die Grundlagefür Marketing Technology- Für MarTech-Unternehmen ist eine hybride Cloud in der Regel diebeste Lösung- Leaseweb ist mit über 20 Jahren Erfahrung bestens fürMarTech-Anwendungen gerüstet- White Paper unterhttps://mybusinessfuture.com/leaseweb-ihr-idealer-hostingproviderFür Anwendungen auf dem Gebiet Marketing Technology - kurz MarTech- ist eine hybride Cloud in der Regel die beste Lösung, rät derCloud- und Hosting-Anbieter Leaseweb auf Grundlage vonNutzererfahrungen. Das Unternehmen bietet hierzu unterhttps://mybusinessfuture.com/leaseweb-ihr-idealer-hostingprovider einWhite Paper mit dem Titel "Hybrid Cloud: Agilität und Skalierbarkeitfür Marketing Technology Services" an. Der Anbieter empfiehltAnwendern den Download bei Unzufriedenheit mit der Performance undLatenzzeiten ihrer Server, bei mangelnder Flexibilität ihreraktuellen Lösung zu Peak-Zeiten, bei Problemen mit schnell steigendenKosten ihrer Cloud-Lösung oder einfach, um sich einen Überblick zuverschaffen.Benjamin Schönfeld, Geschäftsführer der Leaseweb Deutschland GmbH,erläutert die Hintergründe: "Marketing Technology Services ist eineder wachstumsstärksten Branchen. Hohe Datenmengen werdenbidirektional verarbeitet, jede Sekunde zählt bei der Analyse,Auswertung und Anpassung von Kampagnen. Die IT-Infrastruktur wirddabei zu einem Werkzeug, dessen Stabilität und Zuverlässigkeiterfolgsentscheidend ist. Denn jeder Sekundenbruchteil Verzögerung imDatentransfer bedeutet direkten Umsatzverlust."Boom-Branche Online-MarketingOnline-Marketing hat sich zu einer Boom-Branche entwickelt undwächst stetig weiter. Mehr als ein Drittel aller Unternehmen, dieheute Software-as-a-Service anbieten, arbeiten in den BereichenMarketing Technology oder Advertising Technology (AdTech). Der Marktist etliche Milliarden schwer, alleine für Ad-Sales in Real-TimeBidding (RTB) wird Prognosen zufolge dieses Jahr die Schallmauer von20 Milliarden Dollar Umsatzvolumen überschritten.Dabei werden nicht nur Daten gesammelt, sondern auch Datenausgeliefert. Die schnelle Datenanalyse ist ebenso erfolgskritischwie die umgehende Auslieferung von Inhalten. Hinzu kommt dieVerwaltung der Daten - "Big Data" - um langfristige Learnings zuerzielen. Die Untersuchung der Nutzerströme und -aktivitäten bildetdie Grundlage, aufbauend darauf wird das Content Marketing, VideoMarketing und Social Media-Marketing stetig angepasst, wie diePräsenz von Marken, Unternehmen und Produkten in den Suchmaschinen.Je schneller die Reaktion auf Markterfordernisse erfolgt, desto höherist die Conversion Rate.IT-Infrastruktur ist erfolgsentscheidendKritisch für die Funktion dieser Technologie ist einehochverfügbare und zuverlässige IT-Infrastruktur, die ohneZeitverlust Informationen verarbeiten und zur Verfügung stellen kann.Eine intakte und hochperformante IT- und Software-Landschaft fürMarketing und Vertrieb ermöglicht, die Routineaufgaben imTagesgeschäft effizient abzuwickeln. Die digitalisierten Workflowserfordern ein Höchstmaß an Stabilität, Verfügbarkeit undZuverlässigkeit einer flexiblen IT-Infrastruktur. Zugleich entwickeltsich das MarTech-Segment auch zum Vorreiter beim Einsatz neuer undinnovativer Technologien, die sich auch auf andere Bereiche der ITauswirken.Zeit ist der kritische FaktorZeit ist der kritische Faktor bei der täglichen Arbeit mitMarketing Technology Services, alle Dienste müssen während der31.536.000 Sekunden eines Jahres funktionieren. Storage, Analyse undAuslieferung können durch eine Hybrid Cloud-Lösung mit besterPerformance abgebildet werden. Dieses Modell vereint die Vorteile derbeiden Cloud-Konzepte Private und Public Cloud und ist daherbesonders gut für datenschutzkritische Anwendungen geeignet. Nebender vollen Flexibilität von öffentlichen Cloud-Lösungen werden soauch die Anforderungen gesetzlicher Regulierung erfüllt. DieGeschäftsprozesse können nach datenschutzkritischen und -unkritischenProzessen unterschieden und der jeweils passenden Cloud-Strukturzugeordnet werden. Die Hybrid Cloud stellt die ideale Lösung dar,wenn die IT-Infrastruktur Anforderungen erfüllen muss, die auf einereigenen On-Premises-Architektur technisch nur schwer und mit hohemKostenaufwand zu realisieren sind.Hinzu kommt die hohe Skalierbarkeit einer Hybrid Cloud, die auchbei kurzfristigen Ressourcen-Anforderungen keine Kompromisse in derLeistungsfähigkeit erfordert. Aus der hybriden Struktur der Publicund Private Cloud auf dedizierten Servern ergeben sich wesentlichVorteile in Bezug auf Kosteneffizienz, Sicherheit, Performance undKontrolle über alle Prozesse.Über LeasewebLeaseweb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzernegehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zuden Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud,Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server,Colocation, Managed Hosting, Application Security und HybridSolutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.Mit mehr als 80.000 Servern bietet Leaseweb seit 20 Jahren eineInfrastruktur für unternehmenskritische Websites,Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services.Das Unternehmen betreibt 19 Rechenzentren auf vier Kontinenten,die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einerGesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. Leaseweb isteine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter demMarkennamen Leaseweb agieren. Leaseweb setzt sich zusammen ausLeaseweb Deutschland GmbH, LeaseWeb Nederland B.V., LeaseWeb USAInc., LeaseWeb Asia Pacific PTE. 