Leaseweb brilliert beim FinTech-Hosting

Frankfurt am Main (ots) - Florierender Online-Handel sorgt fürrege Nachfrage nach PaymentsystemenSkalierbarkeit von der Cloud bis zu dedizierten Infrastrukturenist wichtiger WettbewerbsvorteilDer Boom in der FinTech-Branche hat eine massive Nachfrage nachdafür optimierten Hosting- und Cloud-Services ausgelöst, teilt dieLeaseweb Deutschland GmbH mit. "Die Anbieter stellen Banken-ähnlicheSicherheits- und Verfügbarkeitsanforderungen zu einem dramatischbesseren Preis-/Leistungsverhältnis", sagt Leaseweb-GeschäftsführerBenjamin Schönfeld, und stellt klar: "Leaseweb ist auf dieAnforderungen der FinTech-Branche bestens vorbereitet."Payment folgt dem E-CommerceDie steigende FinTech-Nachfrage stuft der Leaseweb-Chef als eineunmittelbare Folge des E-Commerce-Booms ein. Der wachsendeOnline-Handel hat den Bedarf an einem Ecosystem RelationshipManagement oder ERM ausgelöst, also einem aufeinander abgestimmtenSpektrum von Services, das vom Marketing (MarTech) über Shopsysteme(E-Commerce) bis zur Zahlungsabwicklung (Payment) reicht, analysiertBenjamin Schönfeld.Sicherheit und Verfügbarkeit als MaßstabDie globalen Paymentsysteme der Digitalkonzerne wie Apple Pay,Google Wallet und PayPal setzen laut Leaseweb die Maßstäbe in SachenSicherheit und Verfügbarkeit, an denen sich auch kleinere Anbietermessen lassen müssen. Viele der FinTech-Anbieter arbeiten inDeutschland unter der Zulassung und Aufsicht der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), unterliegen also auchregulatorisch ganz besonders strengen Anforderungen."FinTech-Unternehmen benötigen daher extrem abgesicherte undhochperformante Hosting-Lösungen mit Compliance zu denregulatorischen Rahmenbedingungen - und das zu überschaubarenKosten", fasst Benjamin Schönfeld zusammen, und sagt: "DiesenAnforderungen ist nur mit dafür optimierten Cloud-Hosting-Lösungenbeizukommen". Während die Finanzaufsichtsbehörden in derVergangenheit dem Cloud-Konzept noch kritisch gegenübergestandenhätten, sei eine zunehmende Öffnung und Empfehlung für Cloud-Hostingzu verzeichnen, konstatiert der Leaseweb-Geschäftsführer.Cloud-Hosting ist die LösungKonsequenterweise bewegt sich die FinTech-Branche zügig inRichtung Cloud-Hosting, stellt Leaseweb fest. Als Hauptgründe hierfürwerden die kürzere Time-to-Market, die praktisch unbegrenzteSkalierbarkeit in Bezug auf Rechenleistung und Speichervolumen undvor allem das Preis-/Leistungsverhältnis ohne größereAnfangsinvestitionen genannt. Weiteres Argument: Wenn dieE-Commerce-Anwendung bereits in der Cloud läuft, bietet es sichgeradezu an, die Payment-Komponente ebenfalls in die Cloud zu legen.Hinzu kommt, dass die ursprünglichen Sicherheitsbedenken beiCloud-Lösungen über alle Branchen und Anwendungsszenarien hinwegschwinden, hat Leaseweb festgestellt. "Immer mehr Unternehmen wirdklar, dass Cloud die Zukunft ist", sagt Benjamin Schönfeld. Ererläutert: "Es stellt sich nicht mehr die Frage 'ob', sondern wie,wann und mit wem. Hier bietet sich natürlich gerade für hochsensibleBranchen wie FinTech die Zusammenarbeit mit einem großen underfahrenen Service Provider wie Leaseweb an."Skalierung von der Cloud bis zu Bare MetalLeaseweb zählt sich zu einem kleinen Kreis von Anbietern, derFinTech-Firmen eine API-Infrastruktur anbietet, mit der sie über dievirtuelle Cloud hinaus je nach Auslastung automatisch nach oben undunten skalieren können. "Innerhalb der Cloud ist dies üblich, aberunsere Skalierung von der Cloud über eine dedizierte bis zu einerBare-Metal-Infrastruktur ist äußerst selten anzutreffen", betontLeaseweb-Chef Benjamin Schönfeld. Der Deutschland-Geschäftsführererklärt: "Insbesondere in der sicherheitskritischen FinTech-Branchestellt die skalierbare Kombination beider Ansätze für die Unternehmeneinen wichtigen Wettbewerbsfaktor dar, den kaum ein anderer Hosting-und Cloud-Anbieter gewährleisten kann."Über LeasewebLeaseweb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzernegehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zuden Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud,Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server,Colocation, Managed Hosting, Application Security und HybridSolutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.Mit mehr als 80.000 Servern bietet Leaseweb seit 20 Jahren eineInfrastruktur für unternehmenskritische Websites,Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services.Das Unternehmen betreibt 19 Rechenzentren auf vier Kontinenten, diesich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einerGesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. Leaseweb isteine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter demMarkennamen Leaseweb agieren. Leaseweb setzt sich zusammen ausLeaseweb Deutschland GmbH, LeaseWeb Nederland B.V., LeaseWeb USAInc., LeaseWeb Asia Pacific PTE. 