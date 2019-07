Frankfurt am Main (ots) - Die Ausbreitung der KünstlichenIntelligenz (KI) wird zu einer massiv steigenden Nachfrage nach mehrRechenleistung und Speicherkapazität aus der Cloud führen. "KIbetrifft alle Bereiche der Informationstechnologie und kann nurerfolgreich genutzt werden, wenn entsprechende Kapazitäten zurVerfügung stehen. Das ist mit unternehmenseigenen Rechenzentren inder erforderlichen Qualität und dem nötigen Service nur mit hohemfinanziellem und personellem Aufwand zu bewältigen. Die notwendigeRechenleistung kann nur durch die Cloud flächendeckend gewährleistetwerden", sagt Marcus Busch, Geschäftsführer der Leaseweb DeutschlandGmbH.Grundlage für die Nutzung Künstlicher Intelligenz sind Daten.Allein die aktuellen Trends der Automotive-Industrie - allen voranautonomes Fahren - oder die massiven Umbrüche im Banken- undPayment-Sektor beschleunigen das Anwachsen der Datenmenge. DeepLearning-Systeme können aus diesen Daten wertvolle Erkenntnisseziehen. Täglich fallen weltweit laut MerlinOne, einemUS-amerikanischen Anbieter für Digital-Management-Software, rund 2,5Trillionen Bytes Datenvolumen an. Diese Menge ist nur dannerfolgreich für KI nutzbar, wenn die Rechenleistung vonClouddienstleistern zur Verfügung steht. Der Datenverkehr wird weiterwachsen und in die Cloud wandern, so der Netzwerkspezialist Cisco."Im Jahr 2021 prognostiziert Cisco eine Datenmenge von 19,5 Zettabyteim weltweiten Cloud-Rechenzentrumsverkehr. Die Datenmenge wird in denkommenden Jahren exponentiell wachsen. Das beobachten wir auch beiunseren eigenen, weltweiten Rechenzentren, die wir permanentausbauen, um mit dem steigenden Volumen und dem Qualitätsanspruchunserer Kunden Schritt zu halten", sagt Leaseweb-GeschäftsführerBusch.Drastisch steigende Nachfrage nach Hosting und CloudAus diesen Gründen erwartet Marcus Busch eine drastisch steigendeNachfrage nach Hosting- und Cloudservices, die auch den Ansprüchengroßer Unternehmen und Organisationen gerecht werden. "DerDatenzuwachs macht externe, qualitative Ressourcen unabdingbar, umZukunftstechnologien gewinnbringend einsetzen zu können. Vor diesemHintergrund sind Unternehmen gut beraten, sich heute bereits nacheinem verlässlichen Hosting- und Cloudanbieter umzusehen. Nur wer aufHosting-Partner setzt, die die nötige Skalierbarkeit, Flexibilitätsowie individuellen Service und Support mitbringen, wird dieanfallenden Daten auch effizient nutzen können und sich so wertvolleWettbewerbsvorteile im internationalen Vergleich sichern." DerAnspruch an die Infrastruktur wird sich dabei jährlich weitersteigern: "Künftige IT-Infrastruktur muss agil und dynamischjederzeit den Ansprüchen der Nutzer voraus sein. Das ist mit einerstatischen Infrastruktur im Unternehmen nicht abbildbar. Die Qualitätvon Unternehmen wird mehr und mehr an ihrer digitalenLeistungsfähigkeit gemessen werden, und die wird durch externe Cloud-und Hosting-Spezialisten gewährleistet", so Marcus Busch vonLeaseweb.Über LeasewebLeaseweb ist ein führender Infrastructure as a Service (IaaS)Anbieter, der ein weltweites Portfolio von 17.500 Kunden bestehendaus KMUs bis hin zu Großkonzernen betreut. Die Services umfassenPublic Cloud, Private Cloud, Dedizierte Server, Colocation, ContentDelivery Network und Cyber Security Services, die durchaußergewöhnlichen Kundenservice und technischen Support unterstütztwerden. Mit mehr als 80.000 verwalteten Servern stellt Leaseweb seit1997 Infrastruktur für geschäftskritische Websites,Internetanwendungen, E-Mail-Server sowie Sicherheits- undSpeicherdienste bereit. Das Unternehmen betreibt 19 Rechenzentren anStandorten in Europa, Asien, Australien und Nordamerika, die sich aufein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität vonmehr als 5,5 Tbps stützen können. Leaseweb bietet seineDienstleistungen über verschiedene Tochtergesellschaften an: LeasewebNetherlands B.V. ("Leaseweb Niederlande"), Leaseweb USA, Inc.("Leaseweb USA"), Leaseweb Asia Pacific PTE. LTD ("Leaseweb Asia"),Leaseweb CDN B.V. ("Leaseweb CDN"), Leaseweb Deutschland GmbH("Leaseweb Deutschland"), Leaseweb Australia Ltd. und Leaseweb UKLtd.Pressekontakt:Weitere Informationen:Leaseweb Deutschland GmbH, Kristina Palussek, Kleyerstrasse 75-87,60326 Frankfurt am Main, E-Mail: presse@leaseweb.de,Internet: www.leaseweb.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611 / 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Leaseweb Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell