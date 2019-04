Leaseweb Deutschland bestellt Marcus Busch als neuen Geschäftsführer

Frankfurt am Main (ots) -- Neuer Leaseweb Deutschland Chef mit umfangreicher Erfahrung ausder IT-, TK- und Servicebranche- Ausbau strategischer Marktsegmente mit Schwerpunkt Hybrid CloudServices geplantMarcus Busch ist als neuer Geschäftsführer an die Spitze derLeaseweb Deutschland GmbH getreten. Leaseweb ist eine der führendenCloud- und Hosting Brands weltweit wie auch in Deutschland. Der neueLeaseweb Deutschland Chef bringt eine langjährige Erfahrung in derIT-, Telekommunikations- und Servicebranche mit sich.Marcus Busch kommt von Verizon Enterprise Solutions, wo er alsVertriebsleiter für Deutschland, Österreich und die Schweiz, dortzusätzlich als Country Manager, verantwortlich zeichnete. Davor warer Produkt- & Portfolio-Verantwortlicher in der Geschäftsleitung derMedia Broadcast GmbH.Bei der Deutschen Telekom/T-Systems verantwortete er dieerfolgreiche DSL-Geschäftskundeneinführung und im Anschluss alsDirector Product Management das Business-Internet-Portfolio derT-Systems. Seinen Einstieg ins Berufsleben fand der Dipl.-Kaufmann(Universität Essen) als Product Manager bei Thyssen Telecom.Marcus Busch löst Benjamin Schönfeld als Geschäftsführer ab, derdie Geschicke der Leaseweb Deutschland GmbH über vier Jahre an derSpitze geleitet hat. Aufgrund seiner Erfolge übernimmt Herr Schönfeldals neuer Managing Director die Leitung von Leaseweb Asia PacificPTE. LTD in Singapur.Ausbau strategischer MärkteAls neuer Deutschlandchef möchte Marcus Busch die Position desUnternehmens zügig in wichtigen strategischen Märkten weiterausbauen. Dazu zählen unter anderem die Marktsegmente Marketing mitden Schwerpunkten Martech und Adtech, Fintech, Gaming sowieSoftware-as-a-Service (SaaS). Beim Serviceangebot legt er einenSchwerpunkt auf die Weiterentwicklung der Hybrid-Cloud-Services.Zudem plant Marcus Busch die Ausweitung des Vertriebs in Österreichund der Schweiz; dort verfügt er als ehemaliger Country Managerbereits über ein hervorragendes Netzwerk."Die Anforderungen der Anwender an Verfügbarkeit, Performance undvor allem Skalierbarkeit werden weiterhin dramatisch steigen.Gleichzeitig fällt dem Datenschutz spätestens seit Inkrafttreten derDatenschutz-Grundverordnung eine immer wichtigere Rolle zu. Mit derHybrid Cloud können Unternehmen beiden Anforderungen besonders gutgerecht werden", erklärt Marcus Busch. In den von ihm anvisiertenMarktsegmenten kommen genau diese Vorteile in unterschiedlichenAusprägungen besonders stark zum Tragen, erläutert der LeasewebDeutschland Chef seine Strategie. Er fügt hinzu: "Darüber hinaus willich Leaseweb langfristig als den führenden Marktteilnehmer imMittelstand und unseren Zielsegmenten in der DACH-Region festetablieren, indem ich mein dortiges Kontaktnetz intensiv einsetze."Über LeasewebLeaseweb ist ein führender Infrastructure as a Service (IaaS)Anbieter, der ein weltweites Portfolio von 17.500 Kunden bestehendaus KMUs bis hin zu Großkonzernen betreut. Die Services umfassenPublic Cloud, Private Cloud, Dedizierte Server, Colocation, ContentDelivery Network und Cyber Security Services, die durchaußergewöhnlichen Kundenservice und technischen Support unterstütztwerden. Mit mehr als 80.000 verwalteten Servern stellt Leaseweb seit1997 Infrastruktur für geschäftskritische Websites,Internetanwendungen, E-Mail-Server sowie Sicherheits- undSpeicherdienste bereit. Das Unternehmen betreibt 19 Rechenzentren anStandorten in Europa, Asien, Australien und Nordamerika, die sich aufein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität vonmehr als 5,5 Tbps stützen können. Leaseweb bietet seineDienstleistungen über verschiedene Tochtergesellschaften an: LeasewebNetherlands B.V. ("Leaseweb Niederlande"), Leaseweb USA, Inc.("Leaseweb USA"), Leaseweb Asia Pacific PTE. LTD ("Leaseweb Asia"),Leaseweb CDN B.V. ("Leaseweb CDN"), Leaseweb Deutschland GmbH("Leaseweb Deutschland"), Leaseweb Australia Ltd. und Leaseweb UKLtd.Weitere Informationen:Leaseweb Deutschland GmbH, Kristina Palussek,Kleyerstrasse 75-87, 60326 Frankfurt am Main,E-Mail: presse@leaseweb.de, Internet: www.leaseweb.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611 / 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Leaseweb Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell