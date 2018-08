Leaseweb: Cloud UND dedizierte Server für Gaming

Frankfurt am Main (ots) -- Die Gaming-Branche verlangt nach dedizierten Infrastrukturen- Anwendungsaufteilung: 90 % in die Cloud, 10 % auf dedizierteInfrastrukturen- Leaseweb nennt Kriterien für die Balance zwischen Cloud unddedizierten ServernDie Cloud bietet in 90 Prozent aller Fälle die beste Kombinationaus Leistung, Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Sieist jedoch für die Anforderungen der Gaming-Branche nicht immerausreichend, meint Benjamin Schönfeld, Geschäftsführer des Cloud- undHosting-Anbieters Leaseweb Deutschland GmbH. Daher bietet Leasewebfür die restlichen 10 Prozent mit Spitzenanforderungen an diePerformance dedizierte Infrastrukturen an. "Gaming-Anbieter benötigenhäufig eine Plattform, die über dedizierte Server und die Cloudhinweg nahtlos skaliert", sagt der Deutschland-Chef.Spitzenleistungen aus dedizierten ServernLeaseweb nennt eine Reihe konkreter Kriterien, wann der Einsatzdedizierter Server sinnvoll sein kann. Dabei steht der Bedarf anmaximaler Leistung und maximaler Kapazität im Vordergrund: bei derCPU, beim RAM, beim Netzwerk und beim Speichern. Wenn bei einerApplikation jede Millisekunde zählt, ist die dedizierte Infrastrukturder Cloud überlegen. Wenn die Antwortzeit der CPU absolutvorhersehbar sein muss, gilt dasselbe. Ebenso, wenn eine CPU maximalgetaktet werden soll. Erfordert eine Applikation extrem schnelleReaktionszeiten beinahe überall auf der Welt oder an ganz bestimmtenStandorten, die von Cloud-Anbietern nicht oder nicht vollständigabgedeckt werden, könnte eine dedizierte Infrastruktur die bessereLösung sein. Dies gilt auch bei einer riesigen In-Memory-Datenbankmit einem entsprechend hohen RAM-Bedarf. Nach Einschätzung vonLeaseweb sollten Gaming-Anbieter, auf die zwei oder drei dieserKriterien zutreffen, ihre Infrastrukturentscheidungen einer Prüfungunterziehen unter dem Aspekt der Balance zwischen Cloud unddedizierten Servern."Auf jeden Fall lohnt sich die Überlegung bei Cloud-Kosten vondeutlich über 10.000 Euro monatlich", nennt Leaseweb-Chef BenjaminSchönfeld einen pragmatischen Ansatz für den möglichen Wechsel zueiner dedizierten Infrastruktur. Hierfür kann es zwei Gründe geben:Die Anwendung benötigt eine umfangreiche Infrastruktur für einepermanente Dauerbelastung ohne besondere Spitzen oder die Leistungs-und Sicherheitsanforderungen sind außerordentlich hoch.Hybride Cloud als LösungFür viele Anwendungsszenarien in der Gaming-Branche bieten sichhybride Cloud-Lösungen an, bei denen der überwiegende Teil derApplikation in der Cloud und der leistungshungrigste Teil aufdedizierten Servern läuft. Die dafür erforderlicheSystemadministration ist zwar höher als bei reinen Cloud-Lösungen,aber dank moderner Tools, Überwachungs- und Wartungssystemenkeineswegs so hoch wie häufig angenommen, betont Leaseweb. DasUnternehmen hat eine verstärkte Nachfrage nach hybriden Clouds nebenGaming auch in den Marktsegmenten Software-as-a-Service, MarTech undFinTech ausgemacht. "In diesen Branchen sind viele Firmenmittlerweile zu einer Größe herangewachsen, in der sie ihren Bedarfsehr genau kennen und die höhere Leistungsfähigkeit einer dediziertenInfrastruktur einen größeren Vorteil als die Skalierbarkeit der Clouddarstellt", sagt Benjamin Schönfeld.Über LeasewebLeaseweb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzernegehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zuden Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud,Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server,Colocation, Managed Hosting, Application Security und HybridSolutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.Mit mehr als 80.000 Servern bietet Leaseweb seit 20 Jahren eineInfrastruktur für unternehmenskritische Websites,Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services.Das Unternehmen betreibt 19 Rechenzentren auf vier Kontinenten, diesich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einerGesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. Leaseweb isteine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter demMarkennamen Leaseweb agieren. Leaseweb setzt sich zusammen ausLeaseweb Deutschland GmbH, LeaseWeb Nederland B.V., LeaseWeb USAInc., LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. und LeaseWeb CDN B.V..Weitere Informationen:Leaseweb Deutschland GmbH, Kleyerstrasse 79 / Tor 13, 60326 Frankfurtam Main, E-Mail: presse@leaseweb.de, Internet: www.leaseweb.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611 / 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: LeaseWeb Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell