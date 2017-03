Frankfurt am Main (ots) - "Building Reliability at Scale" ist dasLeitmotiv des "TechSummit Berlin 2017", zu dem die LeaseWebDeutschland GmbH (www.leaseweb.de) einlädt. Die ganztägigeVeranstaltung findet am 12. April in der berühmten Kulturbrauerei(Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin) statt. Das Themenspektrumumfasst die Aspekte Monitoring, Performance, Containerization,Infrastructure Automation, Scalability, Security, ServerlessComputing und Engineering Culture. Weitere Informationen und dieMöglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.techsummit.io/berlin.Topredner von Chef Software, SoundCloud, Pixelart, Thoughtworks,The New York Times, Google, Pinterest und Adjust teilen ihre Tipps,Tricks und Ideen zu einer weiten Spanne aus technischen Themen. DieVortragsthemen im Überblick sind: Scaling Adjust without the Cloud,Application Automation with Chef Habitat, Application Load Testingwith Open Source and the Cloud, Why Alerting should be based onlabeled Time Series, Monitoring Performance, Reliability and ResourceUtilization with Prometheus, UX Design and Education for effectiveMonitoring Tools, LAMP in Containers und TDD for Containers.Der diesjährige TechSummit startet am 12. April und wirdanschließend in Amsterdam und in Washington DC fortgesetzt. Das"Gipfeltreffen der Techies" war ursprünglich ein internes Treffen derbesten Spezialisten aus dem weltweiten LeaseWeb-Verbund. Dem Bedarfder Anwenderschaft folgend hat LeaseWeb den TechSummit letztes Jahrerstmalig für Kunden und Interessenten geöffnet und erweitert ihnaufgrund des großen Erfolges in diesem Jahr auf mehrere Standorte."Der TechSummit hat sich als eine weltweit einzigartigeTagesveranstaltung etabliert, auf der man komprimiert alle aktuellenEntwicklungen rund um IT erfährt. Dabei werden die Themen, die dieBranche bewegen und voranbringen, jenseits vom Marketing mitfachlicher Substanz referiert und diskutiert", sagt BenjaminSchönfeld, Geschäftsführer der LeaseWeb Deutschland GmbH.Über LeaseWebLeaseWeb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzernegehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zuden Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud,Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server,Colocation, Managed Hosting, Application Security und HybridSolutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.Mit mehr als 75.000 Servern bietet LeaseWeb seit 20 Jahren eineInfrastruktur für unternehmenskritische Websites,Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services.Das Unternehmen betreibt 16 Rechenzentren in Europa, Asien und denUSA, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einerGesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. LeaseWeb isteine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter demMarkennamen LeaseWeb agieren. LeaseWeb setzt sich zusammen ausLeaseWeb Deutschland GmbH LeaseWeb Nederland B.V., LeaseWeb USA Inc.,LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. und LeaseWeb CDN B.V..Weitere Informationen:LeaseWeb Deutschland GmbH, Kristina Palussek,Kleyerstrasse 75-87, 60326 Frankfurt am Main,E-Mail: presse@leaseweb.de, Internet: www.leaseweb.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: 0611 / 973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: LeaseWeb Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell