LeaseWeb mit Hybrid Cloud und Domain Protection auf den World Hosting Days

Frankfurt am Main (ots) -- WHD.Global: 25. bis 31. März im Europa-Park Rust, Stand R20- Hybrid Cloud und Cyber Security inklusive Domain Protection imMittelpunktLeaseWeb, mit mehr als 75.000 Servern und 17.500 Firmenkundeneines der weltweit größten Hosting-Netzwerke, präsentiert sich aufden diesjährigen World Hosting Days(http://worldhostingdays.com/global/) mit zwei Schwerpunktthemen:Hybrid Cloud (http://tinyurl.com/kgc4drj) und Domain Protection(http://tinyurl.com/k4xvso4).Niedrigere Kosten und höhere Innovationen durch Hybrid CloudBeim Hybrid Cloud-Konzept arbeiten firmeninterne Server und die indie Cloud ausgelagerten Daten und Verarbeitungsaufgaben eng zusammen,wodurch sich erhebliche Vorteile für die Anwender ergeben. Dazugehören unmittelbare Kostenvorteile, weil bei steigendem Bedarf eineSkalierung in die externe Cloud stattfinden kann, so dassInvestitionen in firmeneigene Infrastrukturen entfallen. Darausresultiert eine hohe Flexibilität bei niedrigen Fixkosten. Zudemerhöht sich die Sicherheit signifikant, wenn Daten durch dieVerlagerung in die Cloud an mehreren Standorten gleichzeitig gehaltenwerden. Für Unternehmen, die in Deutschland agieren, ist nebenSkalierbarkeit und Flexibilität bei der Auswahl eines HybridCloud-Anbieters darauf zu achten, dass die Daten in Deutschlandgehostet werden und somit der deutsche Datenschutz auch in derexternen Cloud gilt. "Was selten bedacht wird: Eine Hybrid Clouderhöht auch die Innovationskraft eines Unternehmens massiv. Stattimmer mehr Budget in den Betrieb und Ausbau der eigenen Infrastrukturzu stecken, werden diese Mittel frei für die Entwicklung neuerAnwendungen, um auf veränderte Marktbedingungen reagieren zu könnenund die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken", gibt Benjamin Schönfeld,Geschäftsführer der LeaseWeb Deutschland GmbH, zu bedenken.Cyber Security dank ständiger ÜberwachungWeiterhin stellt LeaseWeb auf den World Hosting Days sein Angebotfür Cyber Security mit einem Schwerpunkt auf Domain Protection, alsodem Schutz der Domains vor Cyber-Angriffen aller Art, in denMittelpunkt. LeaseWeb präsentiert dabei sein gesamtes Spektrum anSicherheitslösungen, um vor immer ausgefeilteren Angriffen zuschützen. Dank der sofortigen Weiterleitung von Bedrohungsmeldungenan alle Point-of-Presence, ständiger Überwachung des Dark Web undGefahrenbeobachtung durch Cyber Security-Teams können sich dieLeaseWeb-Kunden auf einen soliden und skalierbaren Schutz verlassen.Pressetermine auf den World Hosting Days können unterteam@euromarcom.de oder unter der Telefonnummer +49 (0) 611 973150vereinbart werden.Über LeaseWebLeaseWeb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzernegehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zuden Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud,Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server,Colocation, Managed Hosting, Application Security und HybridSolutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.Mit mehr als 75.000 Servern bietet LeaseWeb seit 20 Jahren eineInfrastruktur für unternehmenskritische Websites,Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services.Das Unternehmen betreibt 16 Rechenzentren in Europa, Asien und denUSA, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einerGesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. LeaseWeb isteine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter demMarkennamen LeaseWeb agieren. LeaseWeb setzt sich zusammen ausLeaseWeb Deutschland GmbH LeaseWeb Nederland B.V., LeaseWeb USA Inc.("LeaseWeb USA"), LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. und LeaseWeb CDNB.V..Weitere Informationen:LeaseWeb Deutschland GmbH, Kristina Palussek,Kleyerstrasse 75-87, 60326 Frankfurt am Main,E-Mail: presse@leaseweb.de, Internet: www.leaseweb.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: 0611 / 973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: LeaseWeb Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell