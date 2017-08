LeaseWeb: Gratis-Zugang zu Azure Stack Beta Service für Unternehmen mit Hybrid Cloud-Bedarf

Frankfurt am Main, Amsterdam (ots) - LeaseWeb-Kunden erhaltenvorzeitig Zugriff auf Azure Cloud-TechnologienLeaseWeb stellt ab sofort das Azure Stack Development Kit (ASDK)für Kunden innerhalb des Azure Stack Beta-Programmes kostenfrei zurVerfügung. So wird der Schritt in eine hybride Zukunft für die ITmaßgeblich erleichtert.Mit dem LeaseWeb Azure Stack Beta-Programm können Kunden ohneRisiko auf geeigneter Server-Infrastruktur anfangen, mit Funktionen,Prozessen und APIs von Azure zu arbeiten. Qualifizierten Kunden stehtdieser Service für die Dauer des Angebots kostenfrei zur Verfügungund sie müssen keinerlei Einrichtungs- oder Wartungsarbeiten fürAzure Stack durchführen.Der Azure Stack Beta Service steht aus den Niederlanden weltweitzur Verfügung"Die Kunden haben hohe Erwartungen an die Einführung von AzureStack. Mit dem Azure Stack Beta von LeaseWeb ist das ASDK bereitsinstalliert und konfiguriert. Mit diesem Programm können die Kundenein Verständnis für die Technologie entwickeln und herausfinden, obes ihren Anforderungen entspricht", sagt Svenja de Vos, TechnischeDirektorin bei LeaseWeb. "Wir wollen, dass das Gratis-Programm denKunden dabei hilft, die Lösung zu evaluieren und herauszufinden, obsie ihnen bei ihren Infrastruktur-Problemen helfen wird. Wir freuenuns auf das Feedback, um sicher zu sein, dass das Endprodukt denAnforderungen entspricht."Microsoft Azure Stack ist eine Hybrid Cloud-Plattform, derenDienste aus dem niederländischen Data Center von LeaseWeb zurVerfügung gestellt werden. Der Azure Stack Development Kit (ASDK),der Hauptbestandteil von Azure Stack Beta, ist eine SingleNode-Version von Azure Stack, um mit den APIs und Tools von Azure zutesten und zu programmieren. Für weitere Informationen über dieFunktionen von Azure Stack steht die Online-Dokumentation vonMicrosoft zur Verfügung (http://ots.de/qP1la)."Wir erwarten großes Interesse von Unternehmen aus dem IT-Bereich,die auf Microsoft-Technologie Apps entwickeln. Die Unternehmen habensehr großes Interesse an den IaaS- und PaaS-Ebenen", so Svenja deVos. "Mit Azure Stack Beta von LeaseWeb können sie ihrenArchitektur-Ansatz überdenken und benötigen kein speziellesInfrastruktur-Team. Azure ist in lokalen Datenzentralen ideal zurÜberwachung der Speicherorte von sensiblen Daten, zum Datenschutz undzur Optimierung." Sobald Microsoft im Verlauf des Jahres dasendgültige Azure Stack herausgibt, können die Kunden die Technologievia LeaseWeb nutzen, ohne Zeit, Ressourcen oder Geld für den Aufbaueiner eigenen Infrastruktur aufwenden zu müssen.Uneingeschränkte VerfügbarkeitLaut Robert van der Meulen, Technical Evangelist bei LeaseWeb,wird das Azure Stack Beta-Programm Kunden auf das echte Produktvorbereiten und ihnen in der Testphase mit unbeschränkter Kapazitätzur Verfügung stehen. "Mit Azure Stack Beta kann manMachbarkeitsstudien durchführen, auf der Plattform programmieren oderMigrationen testen, und wenn Azure Stack auf den Markt kommt, kannman zur Produktion übergehen", so van der Meulen. "LeaseWeb-Kundenkönnen Azure Stack für eine Hybrid-Cloud-Architektur mit anderenServices aus dem Angebot kombinieren, wie Dedizierten Servern,Colocation sowie auch mit Servern in ihren eigenen Rechenzentren."Azure Stack Beta bietet eine große Palette an PaaS- undIaaS-Funktionen, die in der Vollversion verfügbar sein werden. Zu denIaaS-Funktionen gehören die Skalierbarkeit virtueller Rechner,individuelle und anwendungsspezifische VM-Templates, der Zugang zueiner VM-Template Galerie, Virtual-Networking Features (z.B. Firewallund NAT) und die Diagnose und Überwachung des Betriebssystems.Zu den PaaS-Funktionen gehört die Unterstützung bei derEinrichtung von Anwendungen, einschließlich mobiler Apps, APIs undWeb-Apps. Außerdem können Kunden einfach SQL- und MySQL-Datenbankennutzen, ohne Datenbank-Server einrichten oder warten zu müssen."Azure Stack ist noch in keinem Land erhältlich, aber es wirdüberall mit Spannung erwartet. ASDK ist der erste Schritt in Richtungdes zukünftigen Azure Stack und ist bereits als Produktvorschauerhältlich", so Svenja de Vos. "Wir von LeaseWeb haben es Kundenleicht gemacht, das Produkt kostenfrei zu testen, ohne in Hosting,Konfiguration oder Wartung investieren zu müssen. DerEvaluierungszyklus wird nur ein paar Tage in Anspruch nehmen undschon ist ihr Azure Stack Beta Server voll einsatzbereit. Wir freuenuns darauf, dass Kunden die Entwicklung unseres Endproduktsbeeinflussen werden."Über LeaseWebLeaseWeb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzernegehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zuden Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud,Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server,Colocation, Managed Hosting, Application Security und HybridSolutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.Mit mehr als 80.000 Servern bietet LeaseWeb seit 20 Jahren eineInfrastruktur für unternehmenskritische Websites,Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services.Das Unternehmen betreibt 16 Rechenzentren in Europa, Asien und denUSA, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einerGesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. LeaseWeb isteine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter demMarkennamen LeaseWeb agieren. LeaseWeb setzt sich zusammen ausLeaseWeb Deutschland GmbH LeaseWeb Nederland B.V., LeaseWeb USA Inc.,LeaseWeb Asia Pacific PTE. 