LeasePlan: Die beliebtesten Dienstwagen

Düsseldorf (ots) -Der Enyaq iV 80 von Skoda hat es an die Spitze der beliebtesten Elektroautos in der Kundenflotte von LeasePlan Deutschland im Jahr 2021 geschafft. Das zeigt eine Auswertung aller User-Chooser-Fahrzeuge des Car-as-a-Service-, Leasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieters.Die 5 beliebtesten reinen Elektroautos in 2021:1. Enyaq iV 80 / Skoda (18,7 Prozent)2. Twingo Electric / Renault (8,9 Prozent)3. Model 3 Langstrecke / Tesla (8,6 Prozent)4. Polestar 2 Long Range Dual Motor / Polestar (7,4 Prozent)5. ID.4 Performance / Volkswagen (6,4 Prozent)Der Passat Variant von Volkswagen steht ganz oben auf der Rangliste über alle Antriebsarten hinweg. Gleich dahinter folgt mit dem Kuga Duratec ein Plug-in-Hybrid von Ford. Auch auf den weiteren Plätzen haben Kombis die Nase vorn.Die 5 beliebtesten Dienstwagen 2021:1. Passat Variant / Volkswagen (5,8 Prozent)2. Kuga Duratec / Ford (5,0 Prozent)3. Octavia Combi / Skoda (3,1 Prozent)4. Focus Turnier / Ford (2,8 Prozent)5. Superb Combi /Skoda (2,3 Prozent)In ganz Europa schafft es der Tesla Model 3 als beliebtestes Elektroauto im Jahr 2021 auf Platz 1 bei LeasePlan Kunden. Über alle Antriebsarten hinweg in der LeasePlan Gruppe landet der Peugeot 3008 ganz oben auf dem Siegertreppchen.Roland Meyer, Geschäftsführer von LeasePlan Deutschland: "Die Zahl der verfügbaren E-Autos wird weiter steigen und immer mehr Modelle für die verschiedenen Fahrzeugsegmente werden eingeführt. Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Effizienz der Batterien nehmen weiter zu, und das erwarten wir auch für die bereits vorhandene Akzeptanz, weil Stromer immer erschwinglicher werden. Die Entwicklung hin zu alternativen Antrieben wird gerade von einem Kostenvorteil gegenüber klassischen Kraftstoffen und durch Förderungen vorangetrieben."