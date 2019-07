LeasePlan Versicherungsjahr 2018: Kleines Pflaster - große Wirkung (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Teilkasko: Anteil der Glasschäden, bei denen die Scheibeausgetauscht wurde, machen mehr als die Hälfte aller Schädenaus; deutlich weniger Einbrüche, Navi-Diebstähle undTotalentwendungen- Vollkasko: Park- und Rangierschäden weiterhin an der Spitze;deutlich weniger Unfälle durch mangelnde Fahrzeugkontrolle oderfehlende Aufmerksamkeit, weiterer Anstieg des durchschnittlichenSchadenaufwandesLeasePlan betreut in Deutschland über 100.000 gewerblich genutzteFahrzeuge. Die Versicherung der Kundenfahrzeugflotte zählt zumFull-Service-Dienstleistungsangebot des Autoleasing- undFuhrparkmanagement-Anbieters. In jedem Jahr zieht LeasePlan eineBilanz über die Anzahl der Schäden, Schadenfrequenzen* undSchadenaufwand. 2018 hat LeasePlan Deutschland knapp 45.000Kfz-Schäden abgewickelt, die Reparaturkosten verursacht haben.Teilkasko: Besonders viele neue ScheibenIm vergangenen Jahr gab es unter den Teilkasko-Schäden wiederbesonders viele beschädigte Scheiben, die ausgetauscht wurden.Während ein Scheibenaustausch etwa 600 Euro kostet, schlägt eineScheibenreparatur nur mit etwa 90 Euro zu Buche. DamitFuhrparkbetreiber Kosten vermeiden können, die durch Schäden undsteigende Versicherungsprämien entstehen, erarbeitet LeasePlan imRahmen des Risk Managements gemeinsam mit dem Kunden Maßnahmen fürsignifikante Schadenursachen.Bei einem LeasePlan Kunden mit über 220 versichertenFlottenfahrzeugen lag die Schadenfrequenz für Scheibenaustausch inden vergangenen Jahren mit über 25 Prozent weit über denBenchmark-Werten anderer Flottenbetreiber. "Im Rahmen unserer RiskManagement-Gespräche haben wir unserem Kunden im vorletzten Jahrempfohlen, ein von uns erstelltes Info-Mailing zum Thema Glasschädenan seine Fahrer zu versenden. Das Mailing sollte die Fahrer über dieKosten eines Scheibenaustauschs im Vergleich zu einerScheibenreparatur informieren und gleichzeitig sensibilisieren",erläutert Dieter Jacobs, Geschäftsleitung Fuhrparkmanagement beiLeasePlan Deutschland.Reparatur statt AustauschAlle Fahrer erhielten mit dem Anschreiben ein Glaspflaster, um diebeschädigte Stelle nach einem Steinschlag vor eindringendem Schmutzoder Feuchtigkeit zu schützen. Außerdem wurden sie aufgefordert, inder Werkstatt nach einer Scheibenreparatur anstatt nach einemAustausch zu fragen - sofern dies technisch möglich ist. Das kleinePflaster erzielte große Wirkung, denn 2018 konnte das Unternehmen dieSchadenfrequenz in der Kategorie Scheibenaustausch um fast zehnProzentpunkte und somit die entstandenen Reparaturkosten um nahezu10.000 Euro reduzieren. Jacobs: "Demgegenüber steht zwar nun eineErhöhung des Anteils an Scheibenreparaturen, jedoch steht derkostenmäßig geringe Aufwand dafür in keinem Verhältnis zumKomplettaustausch." Weiterer Vorteil für den Leasingnehmer: Für dieScheibenreparatur verzichtet der Risikoträger üblicherweise auf denAbzug der Selbstbeteiligung.Weniger Navi-DiebstähleErfreulicherweise ist im Bereich Teilkasko die Schadenfrequenz fürDiebstähle von Navigationssystemen um knapp 65 Prozent im Vergleichzum Vorjahr weiter zurückgegangen, für Totalentwendungen um knapp 28Prozent und für sonstige Einbrüche ins Fahrzeug um 15 Prozent. Daswirkt sich in der Gesamtbilanz positiv aus, da aufgrund der immerhöherwertigen Navigationsgeräte und der verbundenen Technik imFahrzeug der durchschnittliche Schadenaufwand je Diebstahl auch imvergangenen Jahr weiter angestiegen ist.Vollkasko: Häufig RangierschädenIn der Vollkaskoversicherung zählen Park- und Rangierschäden mitüber 30 Prozent Anteil an allen Schäden zu den häufigstenSchadenursachen. Die gute Nachricht ist, dass die Schadenfrequenz beiUnfällen, die durch mangelnde Fahrzeugkontrolle oder fehlendeAufmerksamkeit entstanden sind, insgesamt gesunken ist - dazu zählenz. B. Schleuderunfälle, Ausweichmanöver und Vorfahrtsverletzungen.Die schlechte Nachricht dabei lautet, dass zusätzliche Technik inFahrzeugen zu immer höheren Reparaturkosten führt. Das zeigte sichauch 2018 wieder: der durchschnittliche Aufwand je Vollkasko-Schadenist erneut gestiegen.Steigenden Versicherungsprämien entgegenwirkenSchäden, die durch mangelnde Fahrzeugkontrolle beziehungsweisedurch mangelnde Aufmerksamkeit am Steuer entstehen, können jedochvermieden werden. Mögliche Maßnahmen sind Trainings für dieDienstwagenfahrer und technische Ausrüstungen der Autos mitFahrhilfen und Assistenzsystemen. Auch die Beteiligung der Fahrer anden Folgen von Schäden oder die Einschränkung der Nutzung könnenzielführende Maßnahmen sein, um Schadenquoten zu senken.Zur Senkung der Gesamtbetriebskosten unterstützt LeasePlan seineKunden mit dem integrierten 3D-Coverage-Ansatz. Pressekontakt:
Britta Giesen
Referentin Externe/Interne Kommunikation
Telefon: 0211/58640-511
E-Mail: britta.giesen@leaseplan.com
LeasePlan Deutschland GmbH
Lippestraße 4
40221 Düsseldorf
Internet: www.leaseplan.de