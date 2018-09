LeasePlan Deutschland rät: Jetzt schon an den Winter denken (FOTO)

Neuss (ots) -Seit Anfang 2018 ist das Alpine-Symbol - Schneeflocke instilisiertem Berg - neue Pflicht für alle Winterreifen. Was nicht neuist, ist die Tatsache, dass der nächste Winter auch nach einemRekordsommer ganz bestimmt kommt. Das Autoleasing- undFuhrparkmanagementunternehmen LeasePlan Deutschland GmbH rät allenDo-it-yourself-Reifenwechslern beim Neukauf auf dasWinterreifen-Symbol zu achten und allen Autofahrern, die nicht selbstHand anlegen, den Reifenwechseltermin frühzeitig zu vereinbaren. Dennmit dem ersten Laub auf regennassen Straßen beginnt die Hochsaisonbei den Reifenhändlern und in den Autowerkstätten.M+S Reifen ohne Schneeflockensymbol sind zwar bis zum 30.September 2024 gesetzlich als wintertauglich zulässig, allerdingsnur, wenn sie bis zum 31. Dezember 2017 hergestellt wurden.Sollte sich herausstellen, dass neue Reifen angeschafft werdenmüssen, empfiehlt es sich rechtzeitig neue, für den jeweiligenFahrzeugtyp zugelassene Reifen zu kaufen. Ein kurzfristiger Engpassbei der Beschaffung wird nicht als Entschuldigung gewertet, wenn beiwinterlichen Verhältnissen Sommerreifen zum Einsatz kommen.Wer im Winter mit Sommerreifen fährt und es aufgrund derwinterlichen Fahrbahnbeschaffenheit zu einem Unfall kommt, gefährdetauch seinen Vollkasko-Versicherungsschutz. Denn wer bei erkennbarwinterlichen Fahrbahnverhältnissen im Zielgebiet mit Sommerreifenlosfährt, handelt grob fahrlässig und riskiert damit denVersicherungsschutz. Dr. Christoph Hartleb, beratender Rechtsanwaltvon LeasePlan Deutschland, kennt die Konsequenzen: "Die Bußgelder fürfalsche Bereifung bei Schnee, Eis, Glätte oder Matsch im Winter sindgestaffelt, aber in jedem Falle wird ein Punkt beimKraftfahrt-Bundesamt dazu gebucht." Adressat eines Bußgeldes sei imÜbrigen nicht nur der Fahrer, sondern auch der Halter, der dieInbetriebnahme ohne die erforderliche Bereifung anordnet oderzulässt. Hier ist eine Geldbuße von 75,00 Euro, verknüpft mit einemPunkt, fällig.Und noch ein Tipp für alle, die nicht nur an den Winter, sondernauch an den Skiurlaub denken: Bei der Fahrt mit dem Pkw ins Auslandauf jeden Fall vorher Informationen über die Winterreifenpflicht imjeweiligen Land einholen. In manchen Ländern gibt es feste Zeiträume,in denen die Fahrzeuge mit Winterreifen ausgerüstet sein müssen.Informationen hierzu gibt es im Internet, beispielsweise unter https://www.adac.de/der-adac/rechtsberatung/ausruestung-und-wartung/winterreifenpflicht-faq.Pressekontakt:Britta GiesenReferentin Externe/Interne KommunikationTelefon: 02131/132-511E-Mail: britta.giesen@leaseplan.comLeasePlan Deutschland GmbHHellersbergstraße 10b41460 NeussInternet: www.leaseplan.deOriginal-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell