LeasePlan Analyse: Das kostet der Auto-Unterhalt im europäischen Vergleich (FOTO)

Neuss (ots) -Ein neues Fahrzeug kostet durchschnittlich etwa 600 Euro Unterhaltim Monat. Das zeigt der neue europäische Car Cost Index vonLeasePlan, einem der größten Autoleasing-, Fuhrparkmanagement- undCar-as-a-Service Anbieter weltweit. Die deutschen Ergebnisse hat dasUnternehmen auf Basis seiner über 100.000 im Full-Service-Leasingbetreuten, ausschließlich gewerblich genutzten Fahrzeuge erhoben.Beim Car Cost Index von LeasePlan handelt es sich um eineumfassende Untersuchung der Kosten für den Unterhalt eines Klein- bisMittelklassefahrzeugs in 21 europäischen Ländern. Für die Analysewurden repräsentative Fahrzeugmodelle ausgewählt. Der Index umfasstsämtliche Kosten fürs Autofahren einschließlich Treibstoff,Wertverlust, Steuern, Versicherung und Instandhaltung. Alle Kostenwurden über die ersten drei Fahrzeugjahre gemittelt und gehen von20.000 km Fahrleistung pro Jahr aus.Laut Kraftfahrtbundesamt wurden in Deutschland im vergangenen Jahr3,44 Millionen Pkw neu zugelassen, das sind 2,7 Prozent mehr als2016. Darunter befanden sich 25.056 Elektrofahrzeuge. Das entsprichteinem Anstieg von 119,6 Prozent zum Vorjahr. Was kostet Autofahren inEuropa und wie wettbewerbsfähig sind Elektroautos mittlerweile imVergleich zu herkömmlichen Antrieben? Diesen Fragen ging LeasePlannach.Roland Meyer, Geschäftsführer von LeasePlan Deutschland, sagtdazu: "Die gute Nachricht ist, dass Elektrofahrzeuge heute inmehreren europäischen Ländern eine immer wettbewerbsfähigere Optionfür Autofahrer darstellen. Deutschland ist mit 788 Euro Gesamtkostenim Monat für ein E-Auto zwar das siebtgünstigste Land, aber dieDifferenz zu einem Fahrzeug mit herkömmlichem Benzin- oderDiesel-Antrieb ist mit knapp 300 Euro immer noch sehr hoch. Wichtigist, dass sich die Politik mit Schlüsselfragen wie derLadeinfrastruktur und Besteuerung von Fahrzeugen befasst, damitElektrofahrzeuge eine realisierbare Alternative werden können."In Deutschland kostet ein Benziner seinen Besitzerdurchschnittlich 515 Euro im Monat, ein Diesel liegt bei 489 Euro undein Elektroauto bei 788 Euro. Deutschland liegt damit bei allenAntrieben leicht unter dem europäischen Durchschnitt (Benzin: 536Euro, Diesel 523 Euro, Elektro 819 Euro).Die Ergebnisse sind von Land zu Land insgesamt sehrunterschiedlich. Norwegen ist das einzige Land, in dem diedurchschnittlichen Gesamtkosten für die Haltung einesElektrofahrzeugs (670 Euro) niedriger sind als die Kosten für einenBenziner (731 Euro) und ein Dieselfahrzeug (722 Euro).Roland Meyer: "Die Segel für Elektromobilität sind gesetzt, ganzwichtig ist jetzt die Verbesserung der Ladeinfrastruktur. Hier sindwir dabei, Lösungen für Unternehmen, Selbstständige undGewerbetreibende zu entwickeln. Dazu zählen auch entsprechendeAbrechnungsmöglichkeiten über eine Art Roamingvertrag und Tankkarte.Der Ansatz von LeasePlan 'Any car, any time, anywhere' bedeutetMobilität mit jeder Antriebsart, jederzeit und überall. E-Mobilitätpasst derzeit noch nicht für jeden Außendienstler, der täglichmehrere hundert Kilometer fährt, aber sie passt auch jetzt schon fürganz viele Mitarbeiter in Leitungs- oder Bürofunktionen."Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten aus dem LeasePlan CarCost Index- In Deutschland kostet ein Benziner seinen Besitzerdurchschnittlich 515 Euro im Monat, ein Diesel liegt bei 489Euro und ein Elektroauto bei 788 Euro. Deutschland liegt damitbei allen Antrieben leicht unter dem europäischen Durchschnitt(Benzin: 536 Euro, Diesel: 523 Euro, Elektro: 819 Euro)- Gewichtet nach dem Bruttoinlandsprodukt haben Fahrer in Italien,Finnland und Belgien die höchsten Fahrzeughaltungskosten,während Fahrern in Irland, Polen und in der Schweizdiesbezüglich die geringsten Kosten entstehen.- Die Kosten für Elektroantriebe sind in Europa sehrunterschiedlich. Am niedrigsten sind sie in Ungarn, wo diemonatlichen Durchschnittskosten bei 597 Euro liegen. ImGegensatz dazu belaufen sich die monatlichen Durchschnittskostenin Italien auf 986 Euro, womit dieses Land der teuerste Ort fürdie Haltung eines Elektrofahrzeugs ist. Deutschland ist mit 788Euro das siebtgünstigste der 21 Länder.- Norwegen ist das einzige Land, in dem die durchschnittlichenGesamtkosten für die Haltung eines Elektrofahrzeugs (670 Europro Monat) niedriger sind als die Kosten für einen Benziner (731Euro) und ein Dieselfahrzeug (722 Euro). Bei der Haltung einesherkömmlich angetriebenen Fahrzeugs ist Norwegen das teuersteLand.- Halter von Elektrofahrzeugen zahlen höhere Steuern. Der Haltereines Elektrofahrzeugs zahlt im europäischen Durchschnitt proMonat 131 Euro Kfz-Steuer und Mehrwertsteuer (aufgrund deshöheren Kaufpreises). Das ist erheblich mehr als derDurchschnitt von 104 Euro für Benziner und 108 Euro fürDieselfahrzeuge.- Elektrofahrzeughalter sparen viel beim Treibstoff. Sie geben imSchnitt 39 Euro pro Monat für Elektrizität aus, verglichen mit110 Euro pro Monat für Benzin und 78 Euro pro Monat für Diesel.-ENDE-Weitere Informationen: http://ots.de/v4DJMXAnmerkungen für die Redaktion:- Die berücksichtigten 21 Länder sind: Österreich, Belgien,Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland,Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen,Polen, Rumänien, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei,Vereinigtes Königreich.- Die in die Analyse einbezogenen Fahrzeugmodelle sind: BMW i3,Ford Focus/Focus Electric, Hyundai Ioniq, Nissan Leaf,Opel/Vauxhall Corsa, Renault Clio, Renault Zoe, Smart Fortwo, VWGolf/e-Golf und VW Polo. Die Treibstoffkosten basieren auf denvon den Herstellern angegebenen Normverbräuchen.- Alle Kosten werden über die ersten drei Jahre gemittelt undgehen von 20.000 km Fahrleistung pro Jahr aus.- LeasePlan ist Gründungspartner der EV100-Initiative undunterstützt die Kunden dabei, ihre Fuhrparks emissionsfrei zustellen.- Durchschnittliche monatliche Gesamtkosten für die Haltung einesKraftfahrzeugs nach einzelnen Antrieben:(Reihenfolge: Benzin - Diesel - Elektro)Österreich: 538EUR - 497EUR - 788EURBelgien: 590EUR - 561EUR - 898EURTschechien: 416EUR - 425EUR - 800EURDänemark: 642EUR - 607EUR - 914EURFinnland: 630EUR - 637EUR - 955EURFrankreich: 472EUR - 475EUR - 836EURDeutschland: 515EUR - 489EUR - 788EURGriechenland: 468EUR - 427EUR - 953EURUngarn: 393EUR - 405EUR - 597EURIrland: 506EUR - 474EUR - 852EURItalien: 667EUR - 628EUR - 986EURNiederlande: 604EUR - 686EUR - 705EURNorwegen: 731EUR - 722EUR - 670EURPolen: 445EUR - 359EUR - 634EURRumänien: 353EUR - 363EUR - 890EURSlowakei: 442EUR - 416EUR - 955EURSpanien: 477EUR - 476EUR - 952EURSchweden: 631EUR - 568EUR - 770EURSchweiz: 557EUR - 516EUR - 800EURTürkei: 492EUR - 519EUR - n.v.Verein. 