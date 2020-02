Learning Tree schließt sich mit Area9 und Howspace zusammen, um innovative Lernangebote bereitzustellen

Herndon, Virginia (ots/PRNewswire) - Auftakt macht ITIL® 4 Foundation AdaptiveVirtual AcademyLearning Tree International ist stolz darauf, den weltweit ersten und einzigenvoll akkreditierten adaptiven ITIL 4 Foundation-Kurs im Rahmen der neuen ITIL 4Foundation Adaptive Virtual Academy aufzulegen. Die adaptive Plattform nutztausgeklügelten Algorithmen und künstliche Intelligenz, um das Lernerlebnis genauauf das Vorwissen und Selbstvertrauen des Lernenden abzustimmen. Auf diese Weisekönnen IT-Fachleute die Lernzeit halbieren, und das bei garantiertem Bestehender Foundation-Prüfung.Qualifikationslücken, Teamarbeit in Silos und neue Technologien - bei derDigitalisierung der Wirtschaft gibt es hohe Hürden. Aber es gibt Hoffnung: ImFall von ITIL sind nahezu 75 % der ITSM-Spezialisten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2710978-1&h=1250764872&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710978-1%26h%3D234358158%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252Fbusiness-solutions%252Fitsm-and-digital-transformation%26a%3Dnearly%2B75%2525%2Bof%2BITSM%2Bpractitioners&a=nahezu+75%C2%A0%25+der+ITSM-Spezialisten) überzeugt, dass sie durch Weiterbildung in der Lage sind, Qualifikationslückenzu schließen, die Erwartungen ihres Arbeitgebers zu erfüllen, mit derTechnologie Schritt zu halten und produktiv zu bleiben."Wir wollen Unternehmen dabei helfen, diese allgegenwärtigen Herausforderungenzu meistern. Daher veranstalten wir gemeinsam mit unseren Partnern Area9 undHowspace ein Webinar, um die Diskussion um innovative Lernstrategien anstoßen",sagte Brian Simms, Director of Digital Content and Learning Services beiLearning Tree. "Und wir freuen uns außerordentlich, mit unserer brandneuen ITIL4 Foundation Adaptive Virtual Academy das adaptive Lernen im ITSM-Sektorvoranzubringen."Looking at Learning with 2020 Vision Live Webinar: Donnerstag, 6.Februar 2020Welche neuen Trends bringt 2020 beim sozialen, kollaborativen undadaptiven Lernen und welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz(KI) bei unserer Lernweise?JETZT REGISTRIERENLive-Webinar, 6. Februar, 9.00 Uhr EST (15.00 MEZ) > (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2710978-1&h=2495607495&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710978-1%26h%3D2890912427%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fevents-na7.adobeconnect.com%252Fcontent%252Fconnect%252Fc1%252F759220994%252Fen%252Fevents%252Fevent%252Fshared%252F2228259680%252Fevent_registration.html%253Fconnect-session%253Dna7breezni8aikrt38uuhary%2526sco-id%253D2228251003%2526campaign-id%253DUS%2526_charset_%253Dutf-8%26a%3DFebruary%2B6%252C%2B9am%2BEST%2BLive%2BWebinar%2B%25E2%2580%25BA&a=Live-Webinar%2C+6.+Februar%2C+9.00%C2%A0Uhr+EST+(15.00+MEZ)+%E2%80%BA)Live-Webinar, 6. Februar, 12.00 Uhr EST (18.00 MEZ) > (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2710978-1&h=4193112295&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710978-1%26h%3D327205008%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fevents-na7.adobeconnect.com%252Fcontent%252Fconnect%252Fc1%252F759220994%252Fen%252Fevents%252Fevent%252Fshared%252F2228259680%252Fevent_registration.html%253Fconnect-session%253Dna7breezni8aikrt38uuhary%2526sco-id%253D2228271401%2526campaign-id%253DUS%2526_charset_%253Dutf-8%26a%3DFebruary%2B6%252C%2B12pm%2BEST%2BLive%2BWebinar%2B%25E2%2580%25BA&a=Live-Webinar%2C+6.+Februar%2C+12.00%C2%A0Uhr+EST+(18.00+MEZ)+%E2%80%BA)"Die Kombination aus Area9s innovativer adaptiver Technologie und diesenZertifikationsinhalten ist ein echter Gewinn für Service-Management-Profis, diesich weiterbilden wollen", sagte Richard Keaveny, CPO bei Area9. "Wir begrüßendie Kollaboration mit Learning Tree bei der Entwicklung dieser einzigartigenvirtuellen Lernlösung. Sie fügt sich nahtlos in unser Unternehmensziel ein,erstklassige und wissenschaftlich begründete Lern- und Schulungsangebotebereitzustellen.""Erfolgreiche Unternehmen haben erkannt, dass kontinuierliche Kommunikation undTeilnahme bei der beruflichen Weiterentwicklung unverzichtbar sind", sagte IlkkaMäkitalo, CEO von Howspace. "Wir freuen uns darauf, dieses Kernelement fürLearning Trees virtuelle Akademie bereitzustellen."Die ITIL 4 Foundation Adaptive Virtual AcademyLernen in der halben Zeit möglich;garantiertes Bestehen der Foundation-Prüfung; weltweit erster & einziger vollakkreditierter adaptiver ITIL-KursLearning Trees neue ITIL 4 Foundation Adaptive Virtual Academy bietet virtuelleBerührungspunkte und abrufbare Lerninhalte auf Basis der weltweitfortschrittlichsten adaptiven Lernplattform, die das Lernerlebnis genau auf dasVorwissen und Selbstvertrauen des Lernenden abstimmt. Dieser adaptive ITIL 4Foundation-Kurs nutzt ausgeklügelten Algorithmen und künstliche Intelligenz aufBasis von Forschung zu menschlichen Lernweisen und Informationserhaltung.Ergänzt wird er durch ein angeleitetes virtuelles Erlebnis und Interaktion mitunserem ITIL Subject Matter Expert (SME). Der Kurs ist auf die garantierteZertifizierung ausgelegt und umfasst die folgenden Ressourcen:- Eine soziale Lernplattform für gegenseitigen Austausch undAnleitung durch Experten- Das offizielle digitale ITIL 4-Lehrbuch- Die offizielle mobile App mit Übungsfragen zur Prüfungsvorbereitung- Ein ITIL 4 Foundation-Prüfungsschein zum Erhalt der ZertifizierungAdaptives ITIL 4 Foundation-Modul Hauptmerkmale:- Basiert auf neuesten Forschungsergebnissen zu Lernweisen undInformationserhaltung im Gehirn- Personalisiertes Lernprogramm- Schneller Lernerfolg durch starken Praxisbezug- Algorithmen stimmen das Lernerlebnis während der Nutzung immerbesser abTesten Sie das ITIL 4 Foundation Adaptive Learning-Modul unter:- USA: www.LearningTree.com/ITILoffer- Kanada: www.LearningTree.ca/ITILoffer- VK: www.LearningTree.co.uk/ITILoffer- Schweden & skandinavische Länder: www.LearningTree.se/ITILofferInformationen zu Area9Area9 Lyceum (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2710978-1&h=3933747307&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710978-1%26h%3D1548853367%26u%3Dhttps%253A%252F%252Farea9lyceum.com%252F%26a%3DArea9%2BLyceum&a=Area9+Lyceum) bietet mit Area9 Rhapsode(TM) die weltweit erste vierdimensionaleLernplattform zur Entwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen für das 21.Jahrhundert. Unsere KI-basierte Plattform stützt sich auf mehr als 20 JahreForschungsarbeit zu menschlichen Faktoren und Kognition. Sie ermöglichtskalierbares, personalisiertes Lernen und halbiert dabei die Lernzeit,garantiert Kompetenz und hat einen nachhaltigen Einfluss auf Beruf undGeschäftserfolg.Informationen zu HowspaceHowspace ist eine dialoggesteuerte, KI-gestützte Lern- undEntwicklungsplattform. Sie kombiniert Moderationstechniken mit einer digitalenUmgebung und fördert so die Beteiligung und Motivation mit nachhaltigem Effektauf Lernprogramme und berufliche Entwicklungsinitiativen. Howspace baut auf mehrals 20 Jahren Erfahrung in der Unternehmensberatung und Expertise im BereichOrganisationslernen auf. Über 180 Organisationen in mehr als 10 Ländernverlassen sich bereits auf Howspace, um Motivation zu erzeugen und Veränderungzu bewirken. Weitere Informationen finden Sie unter www.howspace.comInformationen zu Learning Tree InternationalLearning Tree International (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2710978-1&h=654319136&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710978-1%26h%3D3270665441%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252F%26a%3DLearning%2BTree%2BInternational&a=Learning+Tree+International) ist ein führenderglobalerLösungsanbieter für erfolgskritische IT-Schulung und -Zertifizierung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2710978-1&h=2519675716&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710978-1%26h%3D1248472906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252Ftraining-directory%252F%26a%3DIT%2Btraining%2Band%2Bcertifications&a=IT-Schulung+und+-Zertifizierung)und den Kompetenzerwerb im Bereich Kommunikation und kritischesDenken, um große IT-Initiativen effektiv umzusetzen. Mehr als 2,5Millionen IT-Experten und Geschäftsleute in aller Welt nutzenLearning Trees umfangreiche Bibliothek an intern und externentwickelten Inhalten, um sich weiterzuqualifizieren. Das LearningTree-Ökosystem steht beispielhaft dafür, wie Lernen heutefunktioniert und der Lernerfolg von E-Learning bzw. Präsenzunterrichtallein verbessert wird. Aus der Zusammenarbeit mit Kunden sindtransformative Geschäftslösungen hervorgegangen, um groß angelegteInitiativen zur Prozessverbesserung zu realisieren.Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 1-888-THE-TREE(843-8733) oder auf LearningTree.com/Evolve (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2710978-1&h=1478138544&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710978-1%26h%3D1793796758%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252FEvolve%26a%3DLearningTree.com%252FEvolve&a=LearningTree.com%2FEvolve)Ansprechpartner für Medien: Tricia SacchettiVice President, Worldwide MarketingLearning Tree International+1 703 925 5552Tricia_Sacchetti@LearningTree.comHinweis bezüglich zukunftsgerichteter AussagenDie hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sindzukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmender Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Entwicklungen und deren möglicheAuswirkungen auf Learning Tree beruhen. ITIL® ist eine eingetragene Marke von AXELOS Limited und wird mit Genehmigung von AXELOS Limited verwendet. Alle Rechte vorbehalten. 