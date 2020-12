Learning Tree beendet das Jahr 2020 mit drei Branchenauszeichnungen in Anerkennung seines kompetenzbasierten IT- und Cybersicherheits-Trainingscurriculums

Herndon, Virginia (ots/PRNewswire) - Zu den auszeichnenden Organisationen gehören CompTIA, CertNexus und TrainingIndustry.comDer preisgekrönte Lehrplan von Learning Tree International für IT- und Managementschulungen wurde erneut von führenden Branchenorganisationen für die Vielfalt, den Umfang und Qualität des Angebots ausgezeichnet."Learning Tree ist stolz darauf, seinen Kunden dabei zu helfen, durch Kompetenzentwicklung, Prozessverbesserung und digitale Transformationsinitiativen die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erzielen", so David Brown, CEO von Learning Tree. "Wir fühlen uns geehrt, von der Branche für die Qualität unserer Arbeit anerkannt zu werden und die Gelegenheit zu haben, diese Auszeichnungen mit unseren Kunden zu feiern. In einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld war es noch nie so wichtig wie heute, strategisch in Mitarbeiter zu investieren, um in den kommenden Jahren dauerhaft erfolgreich zu sein."TrainingIndustry.com hat Learning Tree zum 10. Mal in Folge in seine Top 20 Training Companies Award-Liste (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3015573-1&h=2723355790&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3015573-1%26h%3D1421328324%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftrainingindustry.com%252Ftop-training-companies%252Fit-and-technical-training%252F2020-top-it-training-companies%252F%26a%3DTop%2B20%2BTraining%2BCompanies%2Baward%2Blist&a=Top+20+Training+Companies+Award-Liste) aufgenommen und hebt dabei den außergewöhnlichen Lehrplan für Data Science Training von Learning Tree hervor, zusätzlich zu den folgenden Kriterien:- Leadership und Innovation in der IT-Ausbildung- Breite und Qualität der IT-Ausbildung- Stärke der Kundenbasis und geografische Reichweite- Unternehmensgröße und Wachstumspotenzial CertNexus hat Learning Tree die Auszeichnung Americas ATP of the Year verliehen. Jeff Felice, Präsident von CertNexus, meinte: "Learning Tree ist ein sehr aktiver Partner, der Webinare und Lunch and Learns anbietet und CertNexus in seinen Marken-Relaunch 2019 einbezieht. Wir haben einen enormen Erfolg in dieser Partnerschaft gesehen, und die Qualität, die wir vom Lehrplan für Cybersicherheitstraining von Learning Tree sehen, übertrifft weiterhin die Erwartungen."Von CompTIA erhielt Learning Tree den Titel 2020 Global Platinum Partner aufgrund von Wachstum, Qualität und Führungsrolle im Bereich der Cybersicherheitsschulungen.Weitere kürzlich von Learning Tree gewonnene Branchenauszeichnungen sind:- CompTIA: 2020 Platinum Partner, 2019 EMEA Rising Star (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3015573-1&h=4117026932&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3015573-1%26h%3D876106048%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252Findustry-certifications%252Fcomptia-certification-training%253Futm_source%253Dprn%2526utm_medium%253Dpressrelease%2526utm_campaign%253Dawards2020%26a%3DExplore%2BCompTIA%2BCertification%2BTraining%2B%25E2%2580%25BA&a=Explore+CompTIA+Certification+Training+%E2%80%BA+">Explore CompTIA Certification Training)- CertNexus: 2019 Newcomer Training Partner of the Year (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3015573-1&h=1105548088&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3015573-1%26h%3D1595351215%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252Findustry-certifications%252Fcertnexus-certification%253Futm_source%253Dprn%2526utm_medium%253Dpressrelease%2526utm_campaign%253Dawards2020%26a%3DExplore%2BCertNexus%2BCertification%2BTraining%2B%25E2%2580%25BA&a=Explore+CertNexus+Certification+Training+%E2%80%BA%C2%A0">Explore CertNexus Certification Training)- EC-Council: 2019 Circle of Excellence Award Winner (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3015573-1&h=617097348&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3015573-1%26h%3D2953946998%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252Findustry-certifications%252Fec-council-certification-training%253Futm_source%253Dprn%2526utm_medium%253Dpressrelease%2526utm_campaign%253Dawards2020%26a%3DExplore%2BEC-Council%2BCertification%2BTraining%2B%25E2%2580%25BA&a=Explore+EC-Council+Certification+Training+%E2%80%BA+">Explore EC-Council Certification Training)- ISACA: Elite Training Partner (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3015573-1&h=873170309&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3015573-1%26h%3D811331502%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252Findustry-certifications%252Finformation-systems-audit-and-control-association-isaca-certification-training%253Futm_source%253Dprn%2526utm_medium%253Dpressrelease%2526utm_campaign%253Dawards2020%26a%3DExplore%2BISACA%2BCertification%2BTraining%2B%25E2%2580%25BA&a=Explore+ISACA+Certification+Training+%E2%80%BA+">Explore ISACA Certification Training)- (ISC)2: Preferred Training Partner, CPE Submitter & 2019 Growth Partner of the Year (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3015573-1&h=415740552&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3015573-1%26h%3D2874924861%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252Findustry-certifications%252Fisc2-certification-training%253Futm_source%253Dprn%2526utm_medium%253Dpressrelease%2526utm_campaign%253Dawards2020%26a%3DExplore%2B(ISC)2%25C2%25A0Training%2B%25E2%2580%25BA&a=Explore+(ISC)2%C2%A0Training+%E2%80%BA+">Explore (ISC)2 Training) Informationen zu Learning Tree InternationalLearning Tree International (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3015573-1&h=2997304028&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3015573-1%26h%3D1529414270%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252F%26a%3DLearning%2BTree%2BInternational%25C2%25A0&a=Learning+Tree+International+)ist ein vertrauenswürdiger, globaler Partner, der geschäftskritische IT-Schulungen und -Zertifizierungen, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3015573-1&h=2835148719&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3015573-1%26h%3D1407199125%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252Ftraining-directory%252F%26a%3DIT%2Btraining%2Band%2Bcertifications%252C&a=IT-Schulungen+und+-Zertifizierungen%2C) sowie die Kommunikations- und kritischen Denkfähigkeiten anbietet, die notwendig sind, um wichtige IT-Initiativen, Prozessverbesserungen und transformative Geschäftslösungen effektiv umzusetzen. Nahezu 3 Millionen IT- und Business-Profis auf der ganzen Welt haben ihre Fähigkeiten durch Learning Tree und seine fachkundigen Ausbilder verbessert, die unsere umfangreiche Bibliothek mit firmeneigenen und Partnerinhalten zum Leben erwecken. Der Learning Tree "hands-on"-Ansatz zur Entwicklung von Fähigkeiten spiegelt die Art und Weise wider, wie heute gelernt wird und bietet eine größere Wirkung als eLearning oder Lernen im Klassenzimmer allein.Um mehr zu erfahren, rufen Sie 1-888-THE-TREE (843-8733) an oder besuchen Sie www.LearningTree.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3015573-1&h=2713861890&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3015573-1%26h%3D60214827%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.learningtree.com%252F%26a%3Dwww.LearningTree.com&a=www.LearningTree.com)Pressekontakt:Tricia SacchettiVice President, Worldwide MarketingLearning Tree International+1 703 925 5552Tricia_Sacchetti@LearningTree.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/893689/Learning_Tree_horizontal_Logo.jpgOriginal-Content von: Learning Tree International, übermittelt durch news aktuell