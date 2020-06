Learning Tree International unterstützt die kostenlose Weiterbildungsinitiative von Rolls-Royce mit Mikrolerneinheiten zu wichtigen Themen im Bereich der digitalen Transformation

Herndon, Virginia (ots/PRNewswire) - Ankündigung einer Live-Webinar-Serie mit F&A - "Ask the Experts"Learning Tree International ("Learning Tree") kooperiert mit Rolls-Royce, um Teilnehmern mit einer kostenlosen Webinar-Serie und digitalen Ressourcen dabei zu helfen, sich auf eine neue Welt vorzubereiten ("Help you prepare for the new normal"). Während die Coronavirus-Pandemie uns weiterhin dazu zwingt, Anpassungen vorzunehmen, wird die Weltwirtschaft im Verlauf des Jahres 2020 voraussichtlich um 3 % schrumpfen.1 Dies bedeutet nicht nur, dass mehr Menschen rund um die Welt mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben und sich neue Fähigkeiten aneignen müssen, sondern auch, dass sich Organisationen entsprechend adaptieren müssen. Zur Unterstützung stellt Learning Tree Ressourcen zur Verfügung, um Personen mit jenen Fähigkeiten auszustatten, die es ihnen erlauben, sich auf diese neue, digital ausgerichtete Welt umzustellen."Wir wissen, dass die Geschäftskontinuität für viele Unternehmen mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden ist, da Mitarbeiter sich erst an diese neue Normalität anpassen müssen", sagte David Brown, CEO von Learning Tree. "Wir sind stolz darauf, mit der Digital Academy von Rolls-Royce zusammenzuarbeiten, um Menschen in diesen unsicheren Zeiten auf neue berufliche Ziele vorzubereiten.""Einzelpersonen und Unternehmen gehen derzeit durch unglaublich schwierige Zeiten, und diese kostenlosen Schulungspakete sind für uns eine gute Möglichkeit, um Hilfe anzubieten", so Manisha Mistry, Leiterin der Digital Academy bei Rolls-Royce.Kommende Webinar-Serie Leading Virtual Teams > (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2826700-1&h=2021012 584&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2826700-1%26h% 3D3776530151%26u%3Dhttp%253A%252F%252Flearningtree.adobeconnect.com%252Fs1179-20 6j65us%252Fevent%252Fregistration.html%253Fcampaign-id%253DEN%26a%3DLeading%2BVi rtual%2BTeams%2B%25E2%2580%25BA&a=Leading+Virtual+Teams+%E2%80%BA) Dienstag, 16. Juni - 14:00-15:00 (BST)Data Science Demystified: Informed Organizational Decision-Making > (https://c21 2.net/c/link/?t=0&l=de&o=2826700-1&h=1701954407&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fl ink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2826700-1%26h%3D3496883857%26u%3Dhttp%253A%252F%25 2Flearningtree.adobeconnect.com%252Fs1158-206j66us%252Fevent%252Fregistration.ht ml%253Fcampaign-id%253DEN%26a%3DData%2BScience%2BDemystified%253A%2BInformed%2BO rganizational%2BDecision-Making%2B%25E2%2580%25BA&a=Data+Science+Demystified%3A+ Informed+Organizational+Decision-Making+%E2%80%BA)Dienstag, 23. Juni - 14:00-15:00 (BST)Using Tableau & Business Intelligence to Unlock the Value of Your Data > (https: //c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2826700-1&h=2188289648&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2F c%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2826700-1%26h%3D1755455556%26u%3Dhttp%253A%25 2F%252Flearningtree.adobeconnect.com%252Fs1171-206j67us%252Fevent%252Fregistrati on.html%253Fcampaign-id%253DEN%26a%3DUsing%2BTableau%2B%2526%2BBusiness%2BIntell igence%2Bto%2BUnlock%2Bthe%2BValue%2Bof%2BYour%2BData%2B%25E2%2580%25BA&a=Using+ Tableau+%26+Business+Intelligence+to+Unlock+the+Value+of+Your+Data+%E2%80%BA) Dienstag, 30. Juni - 14:00-15:00 (BST)Using Artificial Intelligence (AI) to Solve Real-World Problems > (https://c212. net/c/link/?t=0&l=de&o=2826700-1&h=1452176119&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flin k%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2826700-1%26h%3D368705639%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fl earningtree.adobeconnect.com%252Fs1142-207l07us%252Fevent%252Fregistration.html% 253Fcampaign-id%253DEN%26a%3DUsing%2BArtificial%2BIntelligence%2B(AI)%2Bto%2BSol ve%2BReal-World%2BProblems%2B%25E2%2580%25BA&a=Using+Artificial+Intelligence+(AI )+to+Solve+Real-World+Problems+%E2%80%BA)Donnerstag, 9. Juli - 14:00-15:00 (BST)Zusätzliche Ressourcen für Weiterbildung und GeschäftskontinuitätÜber die Webinar-Serie hinaus wird Learning Tree von Zeit zu Zeit zusätzliche Ausbildungsressourcen hinzufügen und eine Lernbibliothek erstellen, die auf diese derzeit äußerst gefragten IT-Themen ausgerichtet ist. Dabei sollen Videos mit kleinen Lerneinheiten, Kompetenzbewertungen, Fallstudien und Blogs zur Verfügung gestellt werden, um nur einige der Schwerpunkte zu nennen.Mehr zu den angebotenen Ressourcen finden Sie auf LearningTree.co.uk/UpskillTheWorld > (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=282670 0-1&h=2430273945&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2 826700-1%26h%3D58953126%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.co.uk%252Fups killtheworld%253Futm_source%253Dprn%2526utm_medium%253Dpressrelease%2526utm_camp aign%253Drollsroyce%26a%3DLearningTree.co.uk%252FUpskillTheWorld%2B%25E2%2580%25 BA&a=LearningTree.co.uk%2FUpskillTheWorld+%E2%80%BA)Learning Tree setzt auf Geschäftskontinuität und will so seine Kunden dabei unterstützen, die aktuelle Krise erfolgreich zu meistern. Weitere Informationen finden Sie auf LearningTree.co.uk/BusinessContinuity (https://c212.net/c/link/?t =0&l=de&o=2826700-1&h=89690931&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26 l%3Den%26o%3D2826700-1%26h%3D2501670831%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtr ee.co.uk%252Fdelivery%252Fcontinuity-through-crisis%253Futm_source%253Dprn%2526u tm_medium%253Dpressrelease%2526utm_campaign%253Drollsroyce%26a%3DLearningTree.co .uk%252FBusinessContinuity&a=LearningTree.co.uk%2FBusinessContinuity) oder unter der Rufnummer 0800 282 353.Informationen zu Learning Tree InternationalLearning Tree International (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2826700-1&h=277 29466&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2826700-1%26 h%3D3169201224%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.co.uk%252F%253Futm_sou rce%253Dprn%2526utm_medium%253Dpressrelease%2526utm_campaign%253Drollsroyce%26a% 3DLearning%2BTree%2BInternational&a=Learning+Tree+International+) ist ein zuverlässiger, international aktiver Partner, der geschäftskritische IT-Schulungen und Zertifizierungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2826700- 1&h=2804405726&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D282 6700-1%26h%3D1504435399%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learningtree.co.uk%252Ftra ining-directory%253Futm_source%253Dprn%2526utm_medium%253Dpressrelease%2526utm_c ampaign%253Drollsroyce%26a%3DIT%2Btraining%2Band%2Bcertifications&a=IT-Schulunge n+und+Zertifizierungen+) anbietet und jene Fähigkeiten im Bereich Kommunikation und kritisches Denken vermittelt, die erforderlich sind, um wichtige IT-Initiativen effektiv bereitzustellen und umzusetzen. Mehr als 2,5 Millionen IT- und Business-Profis rund um die Welt verbessern ihre Fähigkeiten dank der umfangreichen Bibliothek von Learning Tree, über die proprietäre und in Partnerschaften erarbeitete Inhalte vermittelt werden. Das Ökosystem von Learning Tree verkörpert das Lernen von heute und hat sich als erfolgreicher erwiesen als reines E-Learning oder Präsenztraining. Aus der Zusammenarbeit mit Kunden haben sich transformierende Geschäftslösungen entwickelt, die die Umsetzung groß angelegter Initiativen zur Prozessverbesserung möglich machen.Pressekontakt:Tricia SacchettiVice President, Worldwide MarketingLearning Tree International+1 703 925 5552Tricia_Sacchetti@LearningTree.comim Vereinigten Königreich:Chris RichardsonClient DirectorLearning Tree International0044 20 7874 5004Chris_Richardson@learningtree.com1 Internationaler WährungsfondsLogo - https://mma.prnewswire.com/media/893689/Learning_Tree_horizontal_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134876/4621221OTS: Learning Tree InternationalOriginal-Content von: Learning Tree International, übermittelt durch news aktuell