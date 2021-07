LearnWorlds erhält 32 Millionen USD an Wachstumsfinanzierung von Insight Partners, um Pädagogen beim Erstellen und beim Verkauf von Online-Schulungen nach der Pandemie zu unterstützen

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - LearnWorlds, eine All-in-One-Plattform für die Erstellung und den Verkauf von Online-Kursmaterialien, hat heute bekannt gegeben, sich eine Minderheitsinvestition in Höhe von 32 Millionen USD durch das weltweit tätige Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen Insight Partners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3228506-1&h=3324861181&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3228506-1%26h%3D1310214045%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.insightpartners.com%252F%26a%3DInsight%2BPartners&a=Insight+Partners) gesichert zu haben.LearnWorlds bietet eine White-Label-All-in-One-Plattform ohne Code, auf der Pädagogen und Content-Ersteller interaktive und ansprechende Online-Schulungen erstellen, hosten, bewerben und verkaufen können. Das in Zypern ansässige Unternehmen profitierte von einem bahnbrechenden Jahr für das E-Learning und verzeichnete ein mehr als dreifaches Wachstum, da die Nachfrage nach Online-Lernmöglichkeiten gestiegen und zur "neuen Normalität" geworden ist.LearnWorlds sieht vor, die Finanzierung zu nutzen, um seine Produkt-Roadmap voranzutreiben, seinen Kundenerfolg zu erhöhen und Marketing und Vertrieb mit einem Schwerpunkt auf KMU zu beschleunigen. LearnWorlds geht davon aus, dass das Unternehmen seine Belegschaft im nächsten Jahr von 80 auf 170 Vollzeitmitarbeiter mehr als verdoppeln und das Team über seine derzeitigen Hauptniederlassungen in Griechenland und Zypern hinaus international ausbauen wird.Panos Siozos, Mitbegründer und CEO von LearnWorlds, erklärte: "Unser Ziel ist es, die beste und zugänglichste Plattform für die Erstellung von Kursmaterialien für Pädagogen zu erstellen, denen das Unterrichten ebenso am Herzen liegt wie uns. Wir haben das E-Learning direkt für den Verbraucher demokratisiert, indem wir es allen ermöglichen, eigene Online-Schulungen von zu Hause aus zu erstellen und von den jeweiligen Fähigkeiten und Inhalten zu profitieren.Auch wenn uns das vollständige Potenzial von E-Learning schon immer fünf Jahre vorausgeeilt ist, hat die COVID-19-Pandemie diesen Trend beschleunigt. Pädagogen und Unternehmen brauchen heute mehr denn je Werkzeuge, die ihnen helfen, Menschen auf mobile, verteilte, flexible, angenehme, aber auch kostengünstige und effiziente Weise aus- und weiterzubilden. Und LearnWorlds ist das Werkzeug, das genau das möglich macht.""In den letzten Jahren sind wir Zeuge geworden, wie Online-Bildungsplattformen die Zukunft des Lernens verändern. Einzelpersonen möchten zusätzliche Kompetenzen entwickeln und Unternehmen ihre Mitarbeiter weiterbilden", so Nikitas Koutoupes, Geschäftsführer bei Insight Partners. "LearnWorlds ist die ideale Cloud-basierte Lernplattform, um erstklassige, interaktive und markenbasierte Lernerfahrungen zu schaffen, die sich quantifizierbar auf Lernergebnisse auswirken. Bei Insight investieren wir in erstklassige Teams, die marktführende Produkte entwickeln. Daher freuen wir uns, mit Panos und seinem Team zusammenzuarbeiten, um ihr bereits beeindruckendes Wachstum noch zu beschleunigen."LearnWorlds verzeichnet ein rasantes Wachstum und zählt bereits über 4.300 Kunden in mehr als 120 Ländern, darunter sogenannte Einzel-"Edupreneurs", KMU und Großunternehmen, die Online-Schulungen anbieten, sowie Start-ups und Unternehmen, die Online-Schulungen für ihre Kunden und Mitarbeiter anbieten. LearnWorlds verzeichnet eine enorme Nachfrage nach seiner Plattform, und diese Nachfrage hat sich im Laufe des Jahres 2021 fortgesetzt.Insight Partners, eines der weltweit größten Venture-Capital- und Private-Equity-Unternehmen, ist dafür bekannt, eng mit Unternehmen in der Wachstumsphase zusammenzuarbeiten, unübertroffenes Know-how und eine Geschäftsstrategie beizusteuern und ihnen bei der Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit zu helfen. Insight Onsite, der "ScaleUp-Engine" des Unternehmens, ist darauf ausgelegt, Portfolio-Unternehmen bei der Skalierung zu unterstützen, indem eine Reihe von Dienstleistungen in wichtigen Geschäftsbereichen wie Rekrutierung, Marketing und Produktentwicklung angeboten wird. Insight hat bereits Twitter, Shopify und Pluralsight unterstützt, und zu den aktuellen Unternehmen des Portfolios zählen Udemy, Skilljar, Epignosis und Monday.com.Weitere Informationen zu der Online-Kursplattform von LearnWorlds finden Sie auf: https://www.learnworlds.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3228506-1&h=1588575236&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3228506-1%26h%3D4078307798%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learnworlds.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.learnworlds.com&a=https%3A%2F%2Fwww.learnworlds.com)INFORMATIONEN ZU LEARNWORLDSLearnWorlds ist eine Cloud-basierte, codefreie, White-Label-All-in-One-Plattform zum Erstellen und Verkaufen von Online-Kursmaterialien. Mehr als 4300 professionelle Schulungsleiter, Schulungsorganisationen und Unternehmen in mehr als 120 Ländern nutzen die Plattform, um Online-Kurse zu verkaufen, Mitarbeiter und Mitarbeiter zu schulen und ihre Kunden auszubilden. In der riesigen Auswahl an Online-Kursplattformen zeichnet sich LearnWorlds durch seine allgemeine Benutzerfreundlichkeit, außergewöhnliche Inhaltserstellung, den leistungsstarken Website-Builder, extreme Anpassbarkeit und den herausragenden Kundendienst aus, die LearnWorlds zu einem beliebten Werkzeug für Pädagogen machen, Designer und Entwickler gleichermaßen machen. LearnWorlds hat Niederlassungen in Limassol, Zypern und Chania, Griechenland, aber mehr als 90 % der Mitarbeiter arbeiten vollständig in Telearbeit.(www.learnworlds.com | hello@learnworlds.com)INFORMATIONEN ZU INSIGHT PARTNERSInsight Partners ist ein weltweit führendes Venture-Capital- und Private-Equity-Unternehmen, das in wachstumsstarke Technologie- und Software-ScaleUp-Unternehmen investiert, die transformative Veränderungen in ihren Branchen vorantreiben. Insight Partners wurde 1995 gegründet und hat in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und durch eine Reihe von Fonds mehr als 30 Milliarden USD an Kapitalzusagen eingeworben. Insight verfolgt das Ziel, visionäre Unternehmer zu finden, zu finanzieren, erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen praktische, interaktive Software-Expertise zur Verfügung zu stellen, um langfristigen Erfolg zu fördern. Durch seine Mitarbeiter und sein Portfolio fördert Insight eine Kultur, die auf der Überzeugung basiert, dass ScaleUp-Unternehmen und Wachstum neue Chancen für alle schaffen können. Weitere Informationen zu Insight und all seinen Investitionen finden Sie auf insightpartners.com oder folgen Sie uns auf Twitter @insightpartners.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1574299/LearnWorlds_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3228506-1&h=2027068832&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3228506-1%26h%3D3904485795%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1574299%252FLearnWorlds_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1574299%252FLearnWorlds_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1574299%2FLearnWorlds_Logo.jpg)Pressekontakt:InsightPartners@mww.comOriginal-Content von: LearnWorlds, übermittelt durch news aktuell