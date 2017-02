Lear unterzeichnet verbindlichen Vertrag über Übernahme von Automobilsitzsparte von Grupo Antolin

Southfield, Michigan (ots/PRNewswire) - Lear Corporation (NYSE:LEA), ein führender globaler Anbieter von Automobilsitzen undelektrischen Systemen, verkündete heute die Unterzeichnung einesverbindlichen Vertrags über die Übernahme der Automobilsitzsparte vonGrupo Antolin.Die Automobilsitzsparte von Grupo Antolin hat ihren Hauptsitz inFrankreich, wobei der Vertrieb und die Produktionsprozesse vor allemin fünf europäischen Ländern konzentriert sind. DieAutomobilsitzsparte von Grupo Antolin umfasst die BereicheJust-in-time-Sitzmontage, Sitzstrukturen und -mechanismen sowie dieAutositzkonfiguration und ist unter den größten europäischenAutomobilherstellern einschließlich Peugeot Citroen, Daimler, RenaultNissan und Volkswagen gut aufgestellt. Die Automobilsitzsparte vonGrupo Antolin zeichnet sich durch ein erfahrenes Managementteam sowiemoderne Einrichtungen aus und ist für seine schlanke Produktion,ausgezeichnete Qualität und Innovationsleistungen, z. B. bei seinendurch überragende Funktionalität und ihr äußerst leichtes Gewichtüberzeugenden Sitzkonstruktionen, bekannt.Der auf Basis der "Cash and debt free"-Regelung ermittelteKaufpreis bei der Transaktion beläuft sich auf 286 Mio. Euro. DieZahlung soll laut Lear in Barmittelform erfolgen. Die Übergabe(Closing) der Transaktion soll voraussichtlich in der ersten Hälftedes Jahres 2017 stattfinden und unterliegt den üblichen Bedingungeneinschließlich der Genehmigung durch die europäischen Behörden. LautLear ist durch die Transaktion nach der Übergabe ein Wertzuwachs beimGewinn je Aktie für 2017 zu erwarten."Die Übernahme der europäischen Autositzsparte von Grupo Antolinist ein weiterer wichtiger Schritt hin zur Förderung unseresAutositz-Kerngeschäfts, was durch die verstärkte Diversifizierungunseres globalen Autositzvertriebs, die Erweiterung unsererSitzkomponenten-Kompetenzen und die Beschleunigung desGewinnwachstums erreicht wird", erklärt Matt Simoncini, President undCEO von Lear. "Mit dieser Transaktion wird Lear seine Position alsglobal führendes Unternehmen im Automobilsitzbereich stärker ausbauenund bedeutenden Wert für unsere Aktionäre schaffen."Die Autositzsparte von Grupo Antolin verzeichnet Jahresumsätze i.H. v. rund 300 Mio. Euro und umfasst 12 Produktionsstandorte, zweiTechnologiezentren und beschäftigt 2.273 Mitarbeiter inFestanstellung und befristeten Arbeitsverhältnissen.Zukunftsbezogene AussagenDiese Pressemitteilung enthält so genannte "zukunftsbezogeneAussagen" (forward-looking statements) i. S. d. Private SecuritiesLitigation Reform Act von 1995 einschließlich Aussagen zum erwartetenFinanzergebnis und zur Liquidität. Die Ausdrücke "werden", "können","vorgesehen für", "Prognose", "überzeugt sein", "vorhersehen","planen", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "prognostizieren"und ähnliche Ausdrücke sind ein häufiges Merkmal solcherzukunftsbezogenen Aussagen. Zukunftsbezogene Aussagen desUnternehmens können in mündlichen Aussagen oder sonstigen Materialienschriftlich an die Öffentlichkeit kommuniziert werden. In dieserPressemitteilung oder sonstiger Kommunikation an die Öffentlichkeitenthaltene zukunftsbezogene Aussagen schließen Aussagen zurProduktionsprozessleistung, zu Ereignissen oder Entwicklungen, derenEintreten das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder vermutet,einschließlich u. a. Aussagen zu Geschäftschancen, der Vergabe vonKaufverträgen, gesicherten Umsätzen aus dem unbearbeitetenAuftragsbestand und laufenden geschäftlichen Vereinbarungen, oderAussagen zu Ansichten über zukünftige Betriebsergebnisse ein. Dietatsächlichen Ergebnisse können in jedem Fall wesentlich von denzukunftsbezogenen Aussagen des Unternehmens abweichen. WichtigeFaktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die solche wesentlicheAbweichungen von den erwarteten Ergebnissen verursachen können,umfassen u. a. die folgenden: allgemeine wirtschaftliche Bedingungenauf den Märkten, auf denen das Unternehmen tätig ist, darunterÄnderungen der Zinssätze oder Währungswechselkurse;Devisenverkehrsbeschränkungen und die Fähigkeit, wirtschaftlichWechselkursschwankungen zu kompensieren; die finanzielle Situationund Restrukturierungsmaßnahmen der Kunden und Lieferanten desUnternehmens; Änderungen beim Automobilindustrieproduktionsumfanggegenüber den aktuellen Schätzungen des Unternehmens; Fluktuationenbei der Produktion von Fahrzeugen oder der Verlust von Auslastung imHinblick auf ein Fahrzeugmodell, für welches das Unternehmen einwichtiger Zulieferer ist, beispielsweise durch einen ausbleibendenVermarktungserfolg; Störungen in den Beziehungen zu den Lieferantendes Unternehmens; Konflikte mit den Arbeitskräften des Unternehmensoder wichtiger Kunden oder Zulieferer oder solche, die sich inirgendeiner Form auf das Unternehmen auswirken können; der Ausgangvon Verhandlungen mit Kunden und die Auswirkungen von von Kundenseitedurchgesetzten Preissenkungen; die Auswirkungen und die zeitlicheStrukturierung von Programmeinführungskosten sowie das Management beineuen Programmeinführungen durch das Unternehmen; die Kosten undzeitliche Struktur sowie der Erfolg von Restrukturierungsmaßnahmen;ein Anstieg bei den Gewährleistungs-, Produkthaftungs- oderRückrufkosten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit derDurchführung von Geschäftsaktivitäten im Ausland; die Auswirkungenvon Regulierungsmaßnahmen auf den Produktionsbetrieb des Unternehmensim Ausland; der operationale und finanzielle Erfolg der JointVentures des Unternehmens; Wettbewerbsbedingungen, die sich auf dasUnternehmen und seine wichtigen Kunden und Lieferanten auswirken;Störungen beim IT-System des Unternehmens einschließlich derCybersecurity; die Kosten und Verfügbarkeit von Rohmaterialien,Energie, Gütern und Produktkomponenten sowie die Fähigkeit desUnternehmens, hierbei eine effiziente Kostenstrukturaufrechtzuerhalten; der Ausgang rechtlicher oder regulatorischerVorgänge, in welche das Unternehmen aktuell involviert ist oderzukünftig involviert sein könnte; die Auswirkungen bislangausstehender gesetzlicher und sonstiger Regelungen oder Änderungen anden bisherigen Gesetzen und Regelungen auf Landes- , Bundesebene,regionaler Ebene oder im Ausland; unerwartete Änderungen beimCashflow einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, seineZahlungen an Dienstleister auf seine Kundenzahlungen abzustimmen;Einschränkungen durch die Schuldenstruktur des Unternehmens und seineFähigkeit, zu wirtschaftlich sinnvollen Bedingungen Kapital aufKapitalmärkten sichern zu können; Wertminderungsaufwand durchnachteilige Branchen- oder Marktentwicklungen; die Fähigkeit desUnternehmens, seine strategischen Ziele durchzusetzen; Änderungen beiDiskontsätzen und die tatsächliche Rendite fürPensionsvermögenswerte; Kosten im Zusammenhang mitKonformitätsmaßnahmen zur Erfüllung von umweltrechtlichen Bedingungenund Regelungen; Entwicklungen oder Geltendmachungen von Ansprüchenseitens des Unternehmens oder gegen das Unternehmen im Zusammenhangmit geistigen Eigentumsrechten; die Fähigkeit des Unternehmens,Vorträge beim Nettoverlust im operativen Geschäft, Kapitalverlust undder anrechenbaren Steuer zu nutzen; globale finanzpolitische Aspekteund Bonität von Staaten einschließlich potentieller Ausfälle und derdamit in Zusammenhang stehenden Auswirkungen auf die wirtschaftlicheAktivität und der möglichen Auswirkungen auf Kreditmärkte, den Wertvon Währungen, Währungsunionen, internationale Abkommen und dieFinanzpolitik; die Auswirkungen potentieller Änderungen im Steuer-und Handelsrecht der Vereinigten Staaten und damit zusammenhängenderMaßnahmen durch die Länder, in denen wir geschäftlich tätig sind; dieerwarteten Änderungen bei wirtschaftlichen und sonstigen Beziehungenzwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. DesWeiteren zählen hierzu die sonstigen in den folgenden öffentlichenDokumenten des Unternehmens beschriebenen Risiken im standardisiertenJahresbericht des Unternehmens (Formular 10-K) für das Geschäftsjahrmit dem Stichtag 31. Dezember 2015 und die ergänzenden undaktualisierenden Angaben in den standardisierten Quartalsberichten(Formular 10-Q) des Unternehmens für das Quartal mit dem Stichtag 2.Juli 2016 sowie sonstigen bei der US-BörsenaufsichtsbehördeSecurities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen.Zukünftige Ergebnisse des operativen Geschäfts basieren aufverschiedenen Faktoren einschließlich aktuellerBranchenproduktionsvolumina, Warenpreise und des Erfolgs desUnternehmens bei der Implementierung seiner operativen Strategie.Die Informationen in dieser Pressemitteilung basieren aufVoraussetzungen, welche die gesicherten Umsätze des Unternehmens ausdem unbearbeiteten Auftragsbestand berücksichtigen. Die gesichertenUmsätze des Unternehmens aus dem unbearbeiteten Auftragsbestandberücksichtigen erwartete Nettoumsätze aus formal vergebenen neuenProgrammen abzüglich verlorener und abgebrochener Programme. DieErmittlung der gesicherten Umsätze aus dem unbearbeitetenAuftragsbestand spiegelt nicht die Kundenpreissenkungen aufbestehende oder neu zugesprochene Programme wieder. Die gesichertenUmsätze aus dem unbearbeiteten Auftragsbestand können durchverschiedene Annahmen bei der Ermittlung einschließlich desFahrzeugproduktionsumfangs bei neuen Programmen, Wechselkurse und derzeitlichen Strukturierung großer Programeinführungen beeinflusstwerden.Stand der zukunftsbezogenen Aussagen in dieser Pressemitteilungist das jeweilige Datum. Das Unternehmen übernimmt keineVerpflichtung, diese nach dem Datum der Veröffentlichung unterBerücksichtigung neuer Ereignisse, Informationen oder Umstände zuaktualisieren, zu ändern oder Klarstellungen abzudrucken.Über Lear CorporationLear Corporation (NYSE: LEA) wurde 1917 als American MetalProducts Detroit gegründet. 2017 feiert das Unternehmen sein100-jähriges Jubiläum. Lear ist einer der weltweit führendenZulieferer der Automobilindustrie für Automobilsitzsysteme undelektrische Bordnetzsysteme (E-Systems). Lear bedient sämtlichewichtige Autohersteller auf der ganzen Welt. Angaben von Lear findensich auf mehr als 400 Fahrzeugtypenschildern. Die Produkte von Learauf Weltklasseniveau werden von einem vielseitigen Team aus etwa150.000 Mitarbeitern in 37 Ländern entworfen, konstruiert undproduziert. Lear ist derzeit auf Platz 154 unter denFortune-500-Unternehmen. Der Hauptsitz von Lear befindet sich inSouthfield, Michigan. Weiterführende Informationen zu Lear finden Sieunter http://www.lear.com; oder folgen Sie uns auf Twitter@LearCorporation.Über die Automobilsitzsparte von Grupo AntolinDie Automobilsitzsparte von Grupo Antolin ist unter den wichtigeneuropäischen Automobilherstellern einschließlich Peugeot Citroen,Daimler, Renault Nissan und Volkswagen gut aufgestellt. DasUnternehmen verzeichnet Jahresumsätze i. H. v. rund 300 Mio. Euro; esumfasst 12 Produktionsstandorte (sieben in Spanien, zwei inFrankreich, einen in der Tschechischen Republik, einen in Portugalund einen in Marokko), 2 Technologiezentren (in Frankreich undSpanien) und beschäftigt 2.273 Mitarbeiter in Festanstellung undbefristeten Arbeitsverhältnissen in sechs Ländern. DieAutomobilsitzsparte von Grupo Antolin hat ihre Unternehmenszentralein Frankreich.Pressekontakt:Investoren-/Medienansprechpartner: Mel Stephens(248) 447-1624oder Ansprechpartner für Investoren: Joel Elsesser(248) 447-5512Original-Content von: Lear Corporation, übermittelt durch news aktuell