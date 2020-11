Lear: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Lear":

An der Börse New York notiert die Aktie Lear am 20.11.2020, 02:06 Uhr, mit dem Kurs von 141.17 USD. Die Aktie der Lear wird dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Lear auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lear liegt bei einem Wert von 32,6. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 31,08) über dem Durschschnitt (ca. 5 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Lear damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Lear 7 mal die Einschätzung buy, 7 mal die Einschätzung Hold sowie 2 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 141,17 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -7,91 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 130 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Lear-Aktie ein Durchschnitt von 110,33 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 141,17 USD (+27,95 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (125,43 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+12,55 Prozent Abweichung). Die Lear-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Lear erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

