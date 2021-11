Lear Aktie: Lear und Shinry gründen Joint Venture für Onboard-Ladegeräte für Fahrzeuge!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Lear Corp (NYSE:LEA) hat eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures mit Shinry Technologies Co Ltd, einem in China ansässigen Anbieter von Elektronik für Elektrofahrzeuge, unterzeichnet. Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. Das Joint Venture mit Sitz in Shenzhen, China, wird die Portfolios an fortschrittlichen Onboard-Ladegeräten und integrierten Multifunktions-Stromversorgungsmodulen der nächsten Generation beider Unternehmen integrieren, um eine Reihe ...



