Leanplum eröffnet neue Europazentrale in Amsterdam

San Francisco/Amsterdam/Berlin (ots) - Leanplum, die führendeMarketing-Plattform, eröffnet heute sein neues europäischesHeadquarter in Amsterdam. Das Unternehmen aus dem Silicon Valleyunterstützt Marken, ihr Wachstum zu beschleunigen, indem sielangfristige und nachhaltige Kundenbeziehungen aufbauen. Leanplumkonzentriert sich dabei auf Mobile Engagement, sprich, diepersonalisierte Kundenansprache auf dem Smartphone. So könnenUnternehmen ihre Kunden genau im richtigen Moment mit der richtigenBotschaft erreichen, mit ihnen in Dialog treten und sie mitintegrierten Kampagnen langfristig binden. So will Leanplum dasMobile Marketing auf eine neue Ebene heben. Mit der neuen Zentrale inAmsterdam baut das Unternehmen seine europäische Präsenz aus, um dieWachstumschancen für Mobile Marketing in wichtigen Märkten wieDeutschland, Österreich und der Schweiz, sowie in Großbritannien,Irland, Benelux und Skandinavien zu nutzen. Zum stetig wachsendenKundenstamm gehören Unternehmen wie Next Games, Talpa Media undTesco.Mobile Engagement erschließt neue Marktpotenziale, auch inDeutschland Laut GSMA hat Europa weltweit den zweithöchsten Grad anmobilem Nutzerengagement knapp hinter den USA. Auch in Deutschlandwird das Smartphone zum ständigen Begleiter: Dem BVDW zufolge nutzenrund 43 Millionen User in Deutschland mobile Webangebote. Kunden undApp-User im richtigen Moment mit den richtigen Botschaftenanzusprechen wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor fürUnternehmen und App-Anbieter. Leider müssen die meisten Unternehmendafür noch in aufwändige Standalone-Lösungen investieren. Leanplumwill das ändern und Marketing wie in der guten alten Zeitermöglichen, als die Händler ihre Kunden und deren Wünsche genaukannten und diese persönlich ansprechen konnten. Leanplums Plattformermöglicht dies auf dem Smartphone indem es die gesamte CustomerJourney auf unterschiedlichen Touchpoints und Geräten in einerPlattform bündelt und integrierte Kampagnen ermöglicht."Die mobile Wirtschaft in Europa ist ein Milliardenmarkt undverzeichnet ein enormes Wachstum. Die Europäer gehören zu denstärksten Mobilnutzern der Welt: von sozialen Netzwerken, überUnterhaltung bis hin zum Einkaufen - alles wird auf dem Smartphoneerledigt", sagte Momchil Kyurkchiev, Mitbegründer und CEO vonLeanplum. "Deshalb benötigen europäische Unternehmen eine mobilePlattform wie Leanplum, um diese Nutzer auf ihrem Mobilgerät gezieltansprechen zu können. Aber auch, um die wachsendenDatenschutzanforderungen der DSGVO zu erfüllen und mobileWachstumsstrategien in den sich schnell verändernden Märkten zurealisieren."Die Leanplum-Plattform erfasst täglich mehr als 18 Milliardenmobile Datenpunkte und liefert stündlich über 50 MillionenNachrichten. Sie bietet Echtzeit-Einblicke und -Funktionen, dieMarketingfachleuten dabei helfen, im richtigen Moment mit ihren Usernund Kunden in Dialog zu treten sowie integrierte Kampagnen zu managenund zu messen.Leanplum will in Europa durchstarten"Europa hat sich zu einer Mobile-First-Wirtschaft entwickelt, dieeine unglaubliche Wachstumschance für Marketingfachleute bietet",sagte Oliver Stein, General Manager, Leanplum Europe. "Wir bauen einstarkes Expertenteam auf, das die individuellen Anforderungen derMarketingfachleute in den verschiedenen Ländern versteht. UnsereMitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen sieben Sprachen -Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienischund Portugiesisch - leisten vor Ort Unterstützung und sind jederzeitfür die Kunden ansprechbar." Neben der neuen Zentrale in Amsterdamverfügt Leanplum über ein Büro in London. Produktentwicklung undEngineering sind in Sofia, Bulgarien angesiedelt. Oliver Stein,ehemals VP of Sales bei Optimizely, wird von Amsterdam aus dieLeitung des europäischen Vertriebs und des operativen Geschäftsübernehmen.Wachsender Kundenstamm in EuropaLeanplum arbeitet mit den innovativsten Marken und Apps in Europazusammen, um deren mobilen Marketingkampagnen voranzutreiben:- Clue, ein kostenloser Perioden- und Ovulationstracker vomUnternehmen BioWink aus Berlin- Next Games, ein finnischer Entwickler und Publisher vonHandyspielen- Talpa Media, ein niederländischer TV-, Radio- undDigital-Entertainment-Produzent und -Sender- Tesco, Großbritanniens multinationaler Lebensmittel- undWarenhändler- Trainline, eine unabhängige digitale Bahnplattform ausGroßbritannienMehr Informationen unterhttps://www.leanplum.com/personalized-demo-de/ oder auf Twitter@leanplum.Über LeanplumLeanplum ist die mobile Marketingplattform für mobiles Engagement,bei dem Unternehmen in direkten Kontakt mit ihren Kunden treten undsie zur Interaktion motivieren können - auf dem Smartphone und inEchtzeit. Damit können sie ihr Wachstum beschleunigen,Kampagnenerfolge messen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen.Weltweit bekannte Marken wie Tinder, Grab, Tesco und Zynga nutzenLeanplum für ihre Multi-Channel-Kampagnen, vom Messaging bis zumIn-App-Erlebnis. Leanplum wurde 2012 gegründet und hat seinenHauptsitz in San Francisco, mit Niederlassungen in Nordamerika,Europa und Asien. Das Unternehmen hat von Norwest Venture Partners,Canaan Partners, Kleiner Perkins Caufield & Byers und Shasta Venturesmehr als 98 Millionen US-Dollar erhalten und wurde von derZeitschrift Entrepreneur als Fortune's Best Companies to Work For, SFBusiness Times' Best Places to Work und Best EntrepreneurialCompanies in America ausgezeichnet. Mehr Infos unterwww.leanplum.com.Pressekontakt:PIABO PRMiles Lindsay+49 (0) 30 2576 205 28leanplum@piabo.netOriginal-Content von: Leanplum, übermittelt durch news aktuell