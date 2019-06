Leander Fischer erhält Deutschlandfunk-Preis bei den 43. Tagen der deutschsprachigen Literatur

Köln (ots) - Für seinen Text "Nymphenverzeichnis Muster Nummereins Goldkopf" ist der Autor Leander Fischer zum Abschluss der Tagender deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt mit demDeutschlandfunk-Preis ausgezeichnet worden. In dem Beitrag erzähltFischer von einem frustrierten und pedantischen Musiklehrer, der mehrund mehr dem Fliegenfischen verfällt. Aus dem Lehrer wird im Gesprächmit einem Fischer wieder ein Schüler, der die meditative Kunst desKöderknüpfens entdeckt. Der Preisträger wurde 1992 imösterreichischen Vöcklabruck geboren. Er lebt in Hannover und las inKlagenfurt auf Einladung von Hubert Winkels (Deutschlandfunk).Der Preis wurde am 30. Juni durch Karin Fischer,Abteilungsleiterin Aktuelle Kultur beim Deutschlandfunk, übergeben.In seiner Laudatio begründete Jury-Vorsitzender Hubert Winkels dieWahl des Preisträgers, der nicht nur einen sperrigen Titel, sondernauch ein sperriges Thema gewählt habe: "Vom Knüpfen von Ködern zumZwecke des Fliegenfischens erfahren wir in diesem Text wahrscheinlichausführlicher als wir jemals wollten. Aber der Text schafft es, unsdas Vergnügen am Verfertigen eines Kunstwerks Stück für Stück beimZusammensetzen von Metall und Leder und Haaren und Federn mit denherrlichsten Namen mitzuteilen. Der all das erlebt ist eigentlichMusiklehrer und hat parallel mit Schülern Violinkonzerte von Mozarteinzuüben - doch schnell wird einem klar, dass kein MozartschesViolinkonzert schöner sein kann als das Knüpfen vonGoldnymphenködern. [...] Die ganze Geschichte zeigt, wie Literatur,wie Kunst Dinge lebendig machen kann. [...] Die Welt hebt zu Singenan, wenn die Kunst sich sehr, sehr bemüht. Und das hat sie in diesemFall getan."Eine siebenköpfige Expertenjury hatte nach drei Tagen mit Lesungenbislang unveröffentlichter Prosatexte von 14 Autorinnen und Autorendie Gewinner des Ingeborg-Bachmann-Preises, desDeutschlandfunk-Preises und drei weiterer Preise ermittelt. Die Jurybestand in diesem Jahr aus Deutschlandfunk-Literaturchef HubertWinkels (Vorsitz), Stefan Gmünder (A/CH), Nora Gomringer (D), KlausKastberger (A), Hildegard Elisabeth Keller (USA/CH), MichaelWiederstein (D/CH) und Insa Wilke (D).Der Deutschlandfunk-Preis wird seit 2017 vergeben. Mit einerPreissumme von 12.500 EUR geht er an den/die Zweitplatzierte/n desWettbewerbs.Sendehinweis: Aufzeichnungen der Lesungen - auch der Gewinner desIngeborg-Bachmann-Preises und des Deutschlandfunk-Preises - sindunter anderem im August in der Deutschlandfunk-Sendung Lesezeit zuhören (Mi, 20.30 Uhr, anschließend auch online unterdeutschlandfunk.de).Mehr Infos:https://bachmannpreis.orf.atwww.deutschlandfunk.dewww.deutschlandfunkkultur.dePressekontakt:DeutschlandradioTobias Franke-PolzRedakteur PresseAbteilung Kommunikation und MarketingT +49 30 8503-6163tobias.franke-polz@deutschlandradio.deOriginal-Content von: Deutschlandradio, übermittelt durch news aktuell