LeanLife’s Mike Tyson Iron Energy-Drinks werden in die USA geliefert

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, 9. Dezember 2020 – LeanLife Health Inc. (CSE: LLP; FWB: LL1, OTC Markets: LHLNF) (das „Unternehmen“), freut sich bekannt zu geben, dass mehrere Container mit dem Mike Tyson-Energy-Drink – Iron Energy – bezahlt und von seinem Partner FoodCare Group in Polen versandt wurden; sie sollen im Januar 2021 in New Jersey, USA, eintreffen.

Der Vertriebspartner von LeanLife ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung