Leag: Mit Kohleausstiegsgesetz kommen erhebliche Belastungen

COTTBUS (dpa-AFX)- Mit dem geplanten Kohleausstiegsgesetz kommen auf das Energieunternehmen Leag nach eigenen Angaben erhebliche finanzielle Belastungen zu.



So entstünden unter anderem Kosten infolge des beschleunigten Personalabbaus und Mehrkosten für die Wiedernutzbarmachung der Bergbaufolgelandschaften, da die Tagebaue nicht mehr ihre geplante geologisch optimale Endstellung erreichten. Zudem würden die Erlöse der Kraftwerke geringer, wie Leag-Finanzvorstand Markus Binder der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Hinzu kämen zusätzlich notwendige Investitionen, um die Strom und Wärmeversorgung unter den neuen Rahmenbedingungen sicher zu stellen.

Am Freitag soll der Bundestag den Entwurf der Bundesregierung für das Kohleausstiegsgesetz in erster Lesung beraten und damit die parlamentarische Abstimmung starten. Bis Mitte des Jahres soll alles in trockenen Tüchern sein, damit dann auch das Gesetz zu den Milliarden-Hilfen für die Kohleregionen in Kraft treten kann.

Binder reagierte mit seinen Aussagen auch auf Kritiker, die die Entschädigung für das Energieunternehmen durch die Bundesregierung als "Bezahlung ohne Gegenleistung" bezeichnet hatten. Betreiber von Braunkohlekraftwerken und Tagebauen sollen für das vorzeitige Abschalten von Kraftwerken Entschädigungen von insgesamt 4,35 Milliarden Euro bekommen, dafür gibt es einen festen Fahrplan./na/DP/zb