LeaflyMap - Hilfreiche Adressen rund um das Thema Cannabis als Medizin auf einen Blick (FOTO)

Berlin (ots) -Als neues Feature startet das Wissensportal Leafly.de seineLeaflyMap. Diese interaktive Webseite bietet Interessiertenbundesweit Einträge von verifizierten Ärzten, Kliniken und Apotheken,die sich mit Cannabis als Medizin beschäftigen. Aber auch Anwälte,die sich mit diesem Fachgebiet auskennen, sind hier zu finden.Außerdem werden CBD-Shops, Hanfcafés und Bäckereien, die Produkte mitHanf anbieten, gelistet. Per zielgerichteter Suche nach Postleitzahlkann man hier Ansprechpartner aus vielen wichtigen Bereichen finden."Wir freuen uns sehr, Patientinnen und Patienten sowie derenAngehörigen mit der LeaflyMap einen guten Überblick über verschiedeneAnsprechpartner zum Thema Cannabis als Medizin in ihrer Nähe geben zukönnen. Als meistgenutzte Wissensseite zu diesem Thema mit einemMarktanteil von rund 80 Prozent ist es uns wichtig, denInteressierten auch direkt vor Ort helfen zu können. Uns haben imletzten Jahr viele Anfragen zu Adressen und Tipps erreicht - deshalbhaben wir die serviceorientierte LeaflyMap entwickelt. Natürlich solldie Karte zukünftig weiterwachsen - jeder, der mit seinem Angebotgelistet werden möchte, kann das in zwei Minuten einfach selbsterstellen", erklärt Sandrina Kömm-Benson, Chefredakteurin vonLeafly.de.Und Leafly.de hat zukünftig noch mehr vor: Ende Juni erhält dieWebseite einen technischen Relaunch. Damit wird das Angebotausgeweitet und ein Megamenü mit verschiedenen Kategorienseiteneingebunden. Dann stehen Indikationsseiten für Ärzte zu den ThemenNeurologie, Onkologie und Palliativmedizin wieso Unterseiten zu denKolumnen sowie zu den Patientenakten das bestehende Angebot zurVerfügung.Die LeaflyMap erreicht man direkt unterhttps://www.leafly.de/hilfreiche-adressen/Interessierte erhalten weitere Informationen zum Wissensportalunter www.leafly.deÜber Leafly.deDas Wissensportal Leafly.de gibt seit 4. Mai 2017 Antworten aufdie am häufigsten gestellten Fragen rund um den Einsatz von Cannabisals Medizin in Deutschland. Nach der Gesetzesänderung im März 2017herrscht bei Patienten, Angehörigen, Ärzten, Apothekern,Pflegepersonal und Forschern nach wie vor Unsicherheit durchfehlendes Wissen. Bei Leafly.de schreiben Experten und erfahreneAutoren rund um die Cannabis im medizinischen Kontext. Damit ist dieWebseite das einzige Portal in Deutschland, das sich ausschließlichmit diesem Thema befasst. Mehr unter www.leafly.dePressekontakt:[know:bodies]Prof. Dr. Astrid Nelkesophie-charlotten-str. 10314059 berlintel 0049 30 703 74 12nelke@knowbodies.dewww.knowbodies.deOriginal-Content von: Leafly Deutschland, übermittelt durch news aktuell