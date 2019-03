Leadstar Media: Schwedische Sportwetten-Experten starten in Deutschland durch

Finanztrends Video zu



Stockholm (ots) - Sportwetten liegen im Trend. Rund achtMilliarden Euro werden in Deutschland jedes Jahr mit Sportwettenumgesetzt - Tendenz steigend. Besonders Sportwetten im Internet sinddabei gefragt. Bei mittlerweile weit mehr als 100Online-Wettanbietern wird es für Kunden allerdings immer schwieriger,den Überblick zu behalten. Das schwedische Startup Leadstar Medialiefert nun eine umfassende Lösung, mit der Sportwettenfans sich ganzeinfach einen Überblick über die Wettanbieter und ihr Angebotverschaffen können.Seit 2018 betreibt man so die Portale MyWettbonus.de undMySportwetten.de. Alle zwei Websites verfolgen ein Ziel:Sportwettenfans dabei zu unterstützen, die besten Wetten, Quoten undPromotionen der Buchmacher zu finden. Während www.mysportwetten.de/besonders Wettanbieter, Wetten und Wetttipps vorstellt, vergleichtwww.mywettbonus.de/ die Buchmacher im Hinblick auf die verschiedenenPromotion-Aktionen und listet die neuesten Angebote in SachenSportwetten Bonus, Gratiswetten und Co.Leadstar Media selbst ist im Sportwettengeschäft keine unbekannteGröße. Die Gründer sind bereits seit 2008 in der Branche tätig.Anfangs vor allem in Skandinavien aktiv, betreibt das in Stockholmansässige Unternehmen mittlerweile über 20 Portale zum ThemaSportwetten in Schweden, Norwegen, Dänemark, Großbritannien, Italien,Brasilien, USA, Indien, Spanien - und nun auch Deutschland.Eskil Kvarnström, Gründer von Leadstar Media: "Sportwetten spielenin Deutschland eine große Rolle und gewinnen in den letzten Jahrenimmer mehr an Bedeutung. Mit MyWettbonus.de und MySportwetten.dehaben wir deshalb zwei Portale geschaffen, die es den deutschenSportwetten Fans möglich machen, die Online-Wettanbieter inDeutschland so gut wie möglich zu vergleichen. Besonders wichtig istes uns, dass auch die verschiedenen Sportwetten Bonus Angeboteübersichtlich dargestellt werden, sodass die Kunden direkt wissen,was sie beim Spielen mit einem Buchmacher beachten müssen. Wir freuenuns daher, unseren Lesern mit MyWettbonus.de nun auch ein speziellauf den deutschen Markt zugeschnittenes Portal präsentieren zukönnen.Pressekontakt:Werner MüllerPressesprecher Leadstar Mediawerner.mueller@leadstarmedia.comwww.leadstarmedia.comOriginal-Content von: Leadstar Media AB, übermittelt durch news aktuell