Leadec verstärkt sich im Bereich Elektroanlagen

Stuttgart und Roggentin, Deutschland (ots/PRNewswire) - Sicher verkabeltLeadec hat die Schulz & Reichl Elektrobau GmbH mit Sitz in Roggentin zum 1. Juli 2021 übernommen. Das Unternehmen plant, installiert und betreut seit mehr als 20 Jahren erfolgreich Elektroanlagen, Datentechnik und Gebäudeautomation. Leadec weitet sein technisches Angebot damit regional flächendeckend weiter aus."Leistungsfähige und sichere elektrische Komponenten in der Produktion - darauf verstehen sich die Experten von Leadec. Durch ihre langjährige Erfahrung verstärkt uns die Schulz & Reichl Elektrobau GmbH in diesem Bereich optimal. Zudem können wir unseren Kunden im Norden durch den neuen Standort noch besseren Service bieten", sagt Alexander Bonk, Senior Vice President Operations Germany.Die Schulz & Reichl Elektrobau GmbH ist spezialisiert auf Elektroinstallationen, Mittelspannungsschaltanlagen, Schaltanlagen, Datentechnik, Sicherheitstechnik, Gebäudeautomation und Blitzschutz. Alle Leistungen von der Planung und Beratung über die Installation und Wartung erbringt das Unternehmen aus einer Hand, beispielsweise für Logistikzentren. Durch die Synergien mit Leadec werden künftig die Kunden aus dem Industriebereich von der Expertise und den erweiterten Leistungen rund um Elektroanlagen profitieren.Mit Rückenwind in die ZukunftKatrin Jahne-Finck und Frank Reichl haben das Unternehmen 1998 gegründet und gemeinsam die Geschäftsführung übernommen. "Wir freuen uns, dass Leadec unsere 40 Mitarbeiter und unser Know-how integriert und die Leistungen weiter ausbaut. Wir sind stolz darauf, in der Region Rostock eine wichtige Rolle zu spielen. Als Teil der Leadec-Gruppe können nun auch Anfragen aus dem Süden Deutschlands kompetent erfüllt werden", zeigen sich Katrin Jahne-Finck und Frank Reichl sehr zufrieden.Über LeadecLeadec ist der global führende Servicespezialist entlang des gesamten Lebenszyklus der Fabrik und der dazugehörigen Infrastruktur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 830 Mio. Euro. Seit fast 60 Jahren unterstützt Leadec seine Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Produktion. Der Dienstleister ist an mehr als 300 Standorten ansässig, oft direkt in den Werken der Kunden.Die globalen Services von Leadec umfassen: Engineer (Fabrikplanung und -optimierung, Automatisierung und Produktions-IT), Install (Elektroinstallation, Mechanische Installation und Maschinenumzüge), Maintain (Produktionsinstandhaltung und Technische Reinigung), Support (Technisches Facility Management, Infrastrukturelles Facility Management und Logistik) sowie weitere lokale Leistungen. Über die digitale Geschäftsplattform Leadec.os werden sämtliche Prozesse durchgängig erfasst und eigene digitale Services integriert.Mehr zu Leadec: www.leadec-services.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1571724/Leadec.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1571723/Leadec_Logo.jpg