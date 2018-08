Lead 8 zum leitenden Designer für das kommerzielle Terminal des neuen Pekinger Flughafens Peking-Daxing ernannt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Lead 8 wird leitender Architekt des kommerziellenFlughafen-Terminals, das schon bald größter Flughafen der Welt seinwirdHongkong und Peking (ots/PRNewswire) - Lead 8, ein preisgekröntesinternationales Büro von Architekten, Master-Planern,Innenarchitekten und Grafikdesignern, wurde vom Betreiber des neuenTerminals, China Resources Land, zum leitenden Architekten für daskommerzielle Terminal des geplanten Flughafens Peking-Daxing ernannt.Durch den gestrafften Baufortschritt wird das Terminal "DaxingInternational Airport" nächstes Jahr der größte Flughafen der Weltsein.Die Projektbeschreibung gab die zielgerichtete Gestaltung einerneuen Generation von Arbeitsbereichen mit integriertenEinzelhandels-, Gastronomie- und Unterhaltungsangeboten im Rahmeneiner neuen "Lufttransport-bezogenen Wirtschaftszone" vor. DerFlughafen Peking-Daxing wird ein neues kommerzielles Umfeld fürLuftfahrtunternehmen schaffen. Zugleich wird er auf die Bedürfnissevon 100 Millionen Reisenden eingehen, die den Flughafen Prognosenzufolge jedes Jahr nutzen werden.Lead 8 erhielt den Projektzuschlag aufgrund seiner innovativenGestaltungsstrategie im Hinblick auf Hybrid-Arbeitsbereiche undseiner nachgewiesenen Expertise bei Bauten für dasLuftverkehrssegment. Aufgrund anspruchsvollen örtlichen Bedingungenentschied sich Lead 8 in Zusammenarbeit mit den Betreibern für einekreative und inspirierende Herangehensweise."Das neue 'Aeropolis' verschafft uns einen Eindruck von derGestalt der Städte von morgen. Unsere künftigen Arbeitsbereichewerden von den sich verändernden Lebensstilen einer neuen Generationbeeinflusst, wobei die Grenzen zwischen Arbeit, Unterhaltung undGastronomie verschwimmen und neue Chancen eröffnen", so Simon Chua,Mitbegründer und Geschäftsführer bei Lead 8."Wir hoffen, dass dieses Entwurf eine Inspiration für künftigeFlughafenentwicklungen sein wird, denn es werden immer mehrhochwertige Arbeitsbereiche mit integrierten natürlichen Umgebungennachgefragt - vor allem in Peking", fügt Chua hinzu.Lead 8 hat sich in den letzten Jahren im Luftverkehrssegment einenNamen gemacht und hat das Thema Kreativität im Sektor neu definiert.Verschiedene weitere Flughafenverwaltungen aus der Region sind an dasUnternehmen herangetreten - wollen ihre Angebote innovative aufwertenund zugleich wettbewerbsfähig bleiben.Informationen zu Lead 8Lead 8 ist ein internationales Gestaltungsbüro mit preisgekröntenArbeiten in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur,Master-Planung, Branding und Grafikdesign. Es wurde 2014 gegruendetund hat ein weltweites Team von über 200 Gestaltungsexperten inHongkong, Kuala Lumpur, London und Singapur gegründet.Lead 8 hat sich herausragenden Lösungen, Innovation undNachhaltigkeit im Gestaltungsbereich verschrieben. Durch seine enormeErfahrung in einem breiten Spektrum von Projekten - darunter großangelegte Entwicklungsprojekte mit gemischter Nutzung,transitorientierte Entwicklungsprojekte sowie Einzelhandels-, Büro-,Hotel-, Gastronomie- und Flughafenprojekte - kann Lead 8 Kunden inaller Welt maßgeschneiderte Strategien anbieten und kreative Lösungenliefern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lead-8.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/724139/Beijing_s_New_Daxing_International_Airport__Commercial_Terminal__1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/724138/Beijing_s_New_Daxing_International_Airport__Commercial_Terminal__2.jpgPressekontakt:Christine Hau (Mitbegründer & Geschäftsführerin)+852 22830500christine.hau@lead-8.comKaren Sin (Marketingspezialistin)karen.sin@lead-8.comOriginal-Content von: Lead 8, übermittelt durch news aktuell