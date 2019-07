Stuttgart (ots) -Start zum Saisonauftakt am Samstag, 20. Juli, in der Sendung "SWRSport" um 17.30 Uhr im SWR Fernsehen Stuttgart. Lea Wagner gehört abdem 20. Juli regelmäßig zum Moderationsteam von "SWR Sport". Diewöchentliche Regelsendung "SWR Sport" in Baden-Württemberg amSonntagabend ab 21.45 Uhr moderiert die gebürtige Wiesbadenerin imWechsel mit Michael Antwerpes, Tom Bartels und Lennert Brinkhoff.Samstags ab 17.30 Uhr moderiert sie im Wechsel mit Lennert Brinkhoff,Christian Döring und Benjamin Wüst die wöchentliche Sendung "SWRSport".Biografie Lea Wagner:Lea Wagner wurde am 15. August 1994 geboren und studierteCrossmedia-Redaktion an der Hochschule der Medien in Stuttgart.Bereits ab 2014 war sie während ihres Studiums mehrere Jahre für dieSWR Sportredaktion tätig. Nach einem Volontariat bei einembayerischen Privatsender kehrte sie im Juni 2018 zum SWR zurück undblieb damit ihrer Leidenschaft, dem Sportjournalismus, treu. Nebenden Regelsendungen moderiert Lea Wagner auch Sonderübertragungen für"SWR Sport" im SWR Fernsehen. Darüber hinaus ist sie als Reporterinfür das Online-Angebot von "SWR Sport" sowie die SWR Fernsehangebote"SWR aktuell Baden-Württemberg" und "SWR LandesschauBaden-Württemberg" unterwegs. Lea Wagner ist im Ersten zudem für dieARD Sportschau als Interviewerin und für das ARD Magazin "Live nachNeun" als Reporterin im Einsatz. In ihrer Freizeit spielt sieBeach-Volleyball und im Winter ist sie am liebsten auf Skiernunterwegs. Als Reporterin und Moderatorin hat Lea Wagner einebesondere Leidenschaft für Fußball, Volleyball und Wintersport.Am Samstag, 20. Juli 2019, moderiert Lea Wagner von 17.30 bis 18Uhr in "SWR Sport" die Zusammenfassungen der 3. Liga, unter anderemvom Spiel 1. FC Kaiserslautern - SpVgg Unterhaching im SWR Fernsehensowie unter SWR.de/sport und ardmediathek.de/swr. Diese Begegnungwird bereits in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im SWR Fernsehen und unterswr.de/sport live übertragen (Reporter: Philipp Sohmer, ModerationLennert Brinkhoff).Am Sonntag, 28. Juli, moderiert Lea Wagner "SWR Sport" von 21.45bis 22:30 Uhr im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg sowie unterSWR.de/sport und ardmediathek.de/swr.Informationen, kostenloses Bildmaterial, Videos und weiterführendeLinks unter http://x.swr.de/s/leawagner, SWR.de/sport sowieardmediathek.de/swr. Pressefotos zum Download über ARD-Foto.de.Pressekontakt: Sandra Christ, Tel. 0711 929 11038, Mail:sandra.christ@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell