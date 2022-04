Le Pen nach Wahlniederlage: Werde Engagement fortsetzen

PARIS (dpa-AFX) - Die gescheiterte rechte Präsidentschaftsanwärterin Marine Le Pen hat angekündigt, weiter politisch aktiv bleiben zu wollen. "Ich werde mein Engagement für Frankreich und die Franzosen fortführen mit der Energie, der Beharrlichkeit und der Zuneigung, die Sie von mir kennen", sagte Le Pen am Sonntagabend vor Anhängern in Paris. Denn Macron werde nichts tun, um die Spaltung im Land zu reparieren. "Ich habe heute keinen Groll." Le Pen hatte zum dritten Mal Anlauf auf Frankreichs höchstes Staatsamt genommen. Hochrechnungen zufolge unterlag sie jedoch am Sonntag deutlich dem amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron./rbo/DP/zb