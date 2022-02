Le Drian verweist Putin auf das nukleare Potenzial der Nato

PARIS (dpa-AFX) - Angesichts nuklearer Drohungen von Kremlchef Wladimir Putin zum Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine hat Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian auf das atomare Potenzial der Nato verwiesen. "Wladimir Putin muss auch verstehen, dass die Atlantische Allianz ein nukleares Bündnis ist", sagte Le Drian am Donnerstagabend dem Sender TV1.

Putin hatte in seiner Fernsehansprache zum Beginn der russischen Invasion in die Ukraine gewarnt, niemand solle versuchen, ihn an der Operation in dem Nachbarland zu hindern. Russland verfüge über ein modernes Atomwaffenarsenal und werde jeden Angreifer vernichten.

Die neuen Sanktionen der EU seien massiv und zielten darauf ab, "die wirtschaftliche Funktionsweise Russlands zu ersticken", sagte Le Drian. "Die Ukrainer bitten uns, das Herz zu treffen." Das werde mit der Gesamtheit der Sanktionen erreicht. Putin sei "ein Zyniker, und er ist ein Diktator", meinte der Außenminister./evs/DP/he