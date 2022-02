Le Drian verurteilt Belarus für russischen Einmarsch aus dem Land

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian hat den russischen Einmarsch in die Ukraine von Belarus aus verurteilt. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko habe dies genehmigt, damit die Aggression gegen das Nachbarland vorangetrieben werde könne, sagte Le Drian am Donnerstag in Paris. "Diese Entscheidung für den Krieg stellt eine brutale Verletzung des Völkerrechts dar. Sie wird unverzüglich zu massiven Folgen und schweren Kosten führen, wie die Europäer zusammen mit ihren Partnern mehrfach angekündigt haben." Der Ukraine und ihrer Bevölkerung bekundete Le Drian seine volle Solidarität. "Frankreich wird seine Unterstützung für die Ukraine in all ihren Formen weiter verstärken."

Unterdessen richtete das Außenministerium einen Krisenstab ein, um sich zusammen mit der Botschaft in Kiew um französische Staatsangehörige zu kümmern, die sich noch in der Ukraine befinden. Diese waren am Vorabend zum unverzüglichen Verlassen des Landes aufgerufen worden. Frankreichs Präsident Emanuel Macron wollte sich am Donnerstagmittag in einer Ansprache an die Bevölkerung richten./evs/DP/eas