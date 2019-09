Le Défilé auf der Paris Fashion Week: L'Oréal Paris feiert 2019 zum dritten Mal eine spektakuläre Show mit starken Frauen und internationalen Designern (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Paris (ots) -Le Défilé | 28. September 2019, 18 Uhr | Monnaie de ParisEIN BESONDERES EVENT IM ZEICHEN DER SCHÖNHEIT, DES WEIBLICHENEMPOWERMENTS UND AKTUELLEN FASHION TRENDSAm 28. September wird L'Oréal Paris, offizieller Partner der ParisFashion Week®, mit Le Défilé L'Oréal Paris, erneut eine Runway-Showim Herzen der Stadt präsentieren und damit ein starkes Statement fürFemale Empowerment setzen. Für alle, die nicht vor Ort sein können,wird die Show weltweit live via Social Media übertragen. L'OréalParis ist stolz, eine außergewöhnliche Gruppe von Markenbotschafternauf dem Laufsteg zu vereinen: von preisgekrönten Schauspielern undSängern über Goldmedaillenträger bis hin zu Topmodels, dieSelf-Empowerment verkörpern.Iris Berben, Camila Cabello und Amber Heard haben ihren erstenAuftritt auf dem Catwalk von L'Oréal Paris. Außerdem treten EvaLongoria, Doutzen Kroes, Stefanie Giesinger, Liya Kebede, AishwaryaRai, Andie McDowell und Helen Mirren auf.Le Défilé L'Oréal Paris setzt seine jährliche Tradition, dieeinzigartige Vision der Marke an die bedeutendsten Pariser Orte zubringen, fort. In seiner dritten Auflage hat sich das Event zu einemmit Spannung erwarteten "Rendez-vous" während der Paris Fashion Week®entwickelt. Beauty-Fans werden sich an Le Défilé L'Oréal Paris 2018erinnern, die einen noch nie dagewesenen schwimmenden Laufsteg aufder Seine bot. Wie auch im letzten Jahr ist die Le Défilé Show demPublikum frei und kostenlos zugänglich.EIN ATEMBERAUBENDES EVENT IM HERZEN VON PARISIn diesem Jahr wird Le Défilé L'Oréal Paris in der historischenMonnaie de Paris im Herzen der Stadt zum Leben erweckt. Am 28.September ist dieser besondere Ort die unvergessliche Kulisse von LeDéfilé L'Oréal Paris.Für die diesjährige Le Défilé Show hat L'Oréal Paris mit namhaftenModelabels sowie einer Auswahl hochtalentierter Nachwuchsdesignerzusammengearbeitet: AMI, Atlein, Balmain, Cédric Charlier, Elie Saab,Etudes, Giambattista Valli, Karl Lagerfeld, Koche, Nicolas LecourtMansion, Olivier Theyskens, rokh."L'Oréal Paris ist zurück mit Le Défilé, einer herausragendenRunway-Show in der Monnaie de Paris, einem der historischstenSchauplätze der Stadt. Unsere Verbundenheit mit der Modeweltbekräftigen wir durch Partnerschaften sowohl mit aufstrebendenDesignern als auch mit international renommierten Modehäusern. Wirsind stolz darauf, unsere weltweite Familie inspirierender Frauen zudiesem Anlass zu vereinen, um die Schönheit zu feiern", sagt DelphineViguier-Hovasse, L'Oréal Paris Global Brand President.VON PARIS IN DIE WELT: L'ORÉAL PARIS BRINGT DIE ANGESAGTESTENTRENDSDie weltbekannte Make-up Expertin Val Garland und Hair-GenieStéphane Lancien, kreieren wieder unglaubliche Looks für den Catwalk.Die heißesten Haar- und Make-up Trends wird L'Oréal Paris direkt vonder Paris Fashion Week® mit allen teilen.LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS IN ZAHLENLe Défilé L'Oréal Paris nimmt zum dritten Mal in Folge dasZusammenspiel von Schönheit und Mode auf und teilt sie aufbeeindruckender weltweiter Ebene:- Eine Besetzung von 32 internationalen Markenbotschaftern- 10 Partnerdesigner mit den aktuellsten Looks- Übertragung in mehr als 40 LänderPressekontakt:Pressestelle L'Oréal Paris DeutschlandHeike Leder - Heike.Leder@Loreal.comMeltem Soley - Meltem.Soley@Loreal.comMarie Nitsche - Marie-Kristin.Nitsche@Loreal.comOriginal-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuell