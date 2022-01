Le Clos stellt exklusiven 50-jährigen Celebration Edition Blended Whisky vor - nur 120 Flaschen produziert

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -– Die erste einer Reihe von Whisky-Abfüllungen in limitierter Auflage, angeboten von Le Clos, dem in Dubai ansässigen Händler für edle Weine und Luxus-Spirituosen– Von dem seltenen schottischen Blend wurden nur 120 Flaschen produziert– Dieser exklusive Ausdruck ist im Verkauf für nur 500 US-Dollar erhältlichLe Clos, der preisgekrönte Händler für edle Weine und Luxus-Spirituosen, hat einen weltweit exklusiven, limitierten 50-jährigen Celebration Edition Blended Whisky vorgestellt. Die außergewöhnliche 50-jährige Celebration Edition ist ein seltener handgefertigter Blend aus einigen der berühmtesten Destillerien Schottlands. Die Kollektion ist auf 120 Flaschen limitiert und nur in den Le Clos Outlets am Dubai International Airport (DXB) und online unter leclos.net erhältlich.Die außergewöhnliche Mischung wird für 500 US-Dollar (1.800 AED) verkauft und ist die erste in einer Reihe exklusiver Abfüllungen, die Le Clos in den nächsten 12 Monaten als Teil der Le Clos Limited Edition Collection veröffentlichen will. Die Kunden können ihren Celebration Edition Whisky auch durch den kostenlosen Gravurservice von Le Clos personalisieren lassen.Jede Flasche ist einzeln nummeriert, sodass Whisky-Liebhaber ihr eigenes, einzigartiges Stück Geschichte erhalten. Die Celebration Edition ist ein unverwechselbarer Ausdruck des schottischen Erbes mit üppigen Noten von Feigen, Zimt und reichhaltigem Honig und wird einer der günstigsten 50-jährigen Blended Malts sein, die weltweit erhältlich sind.Ben Odgers, General Manager von Le Clos, fügte hinzu:„Die 50-jährige Celebration Edition ist der Höhepunkt einer jahrelangen Suche nach einem wirklich einzigartigen Ausdruck für unsere Kunden. Unser Team ist stolz darauf, erstklassige und außergewöhnliche Produkte liefern zu können, und diese Abfüllung ist ein weiteres Beispiel für dieses Engagement. Dieser Whisky wird sowohl Liebhaber als auch Sammler ansprechen und bietet die Möglichkeit, sich eine Zeitkapsel der Geschichte zu sichern."Le Clos baut sein Portfolio an seltenen, exklusiven und luxuriösen Weinen und Spirituosen weiter aus und wird im Laufe des Jahres 2022 eine Reihe von neuen und aufregenden Partnerschaften und Abfüllungen vorstellen. Dies unterstreicht das Engagement der Marke, ihren Kunden einige der seltensten und gefragtesten Produkte in den täglichen Luxus zu bringen.Mit der Erholung des Reisemarktes von der Pandemie hat Dubai seine Besucher mit offenen Armen empfangen. Le Clos wird auch 2022 seine Präsenz ausweiten, um für internationale Reisende besser erreichbar zu sein.eitere Informationen finden Sie unter: https://www.leclos.net/Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1731555/Le_Clos_1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1731556/Le_Clos_2.jpgPressekontakt:Renee Mallia,reneem@mmi.ae,+971 56 686 7168Original-Content von: Le Clos, übermittelt durch news aktuell