Le Clarence erzielt Spitzenplatzierung unter Pariser Nobelrestaurants

Nur drei Jahre nach seiner Eröffnung wird das Restaurant LeClarence von der Webseite Atabula sowie der Gastronomiepresse mitden höchsten Auszeichnungen geehrt.https://www.atabula.com/2018/12/18/le-clarence-epicure-et-le-grand-restaurant-en-tete-du-classement-des-grands-de-paris/Durch den Eintrag in "La Liste" wurde Le Clarence in den erlesenenKreis der weltbesten Restaurants aufgenommen.https://www.laliste.com/en/laliste/worldLe Clarence wurde bei den anstehenden "World Restaurant Awards" inder Kategorie "Original Thinking" nominiert.https://restaurantawards.world/big-plates-longlist/original-thinking-longlistGastronome, Kritiker und Journalisten schwärmen ihren Lesernvon Le Clarence vor:"... der Pariser 2-Michelin-Sterne Ableger des für ChâteauHaut-Brion bekannten Hauses Domaine Clarence Dillon, das neueMaßstäbe für Weinrestaurants setzt."https://www.vanityfair.com/london/2018/12/the-best-london-restaurants-to-wine-and-dine-food (https://www.vanityfair.com/london/2018/12/the-best-london-restaurants-to-wine-and-dine-food)Anna Blomefield, Vanityfair.com" Les coups de génie et de folie de l'artiste Christophe Pelé quifait des étincelles en cuisine. " "Der Künstler Christophe Peléglänzt in der Küche mit einer Mischung aus Genialität undVerrücktheit."Gilles Pudlowski, Les Pieds dans le Plat, hat Christophe Pelé zumKoch des Jahres 2018 ernannt:http://www.gillespudlowski.com/201269/actualites/pudlo-paris-2018-les-laureats-de-lannee-2 (http://www.gillespudlowski.com/201269/actualites/pudlo-paris-2018-les-laureats-de-lannee-2)"Le Clarence ist ein Muss"https://www.forbes.com/sites/rooksanahossenally/2016/10/31/in-paris-two-restaurants-not-to-miss-for-classic-regional-french-fare/#4a952561702dRestaurant Le Clarence31 Avenue Franklin D. Roosevelt75008 ParisTelefonnummer für Reservierungen: +33-1-82-82-10-10http://www.le-clarence.parisÖffnungszeiten sind dienstags zum Abendessen und mittwochs bissamstags zum Mittag- und Abendessen. Sonntags und montagsgeschlossen.