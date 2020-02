LeFloid, Joe Federer und VR Porn auf der Social Media Week Hamburg

Hamburg (ots) - In zwei Wochen lädt die Social Media Week Hamburg nach Altonaein. Wieder sind bekannte Namen im Programm und viele Panels bietenDiskussionsstoff.Beispielsweise die Podiumsdiskussion "VR Porn und die Intimität der Zukunft?":Verschämt verschwiegen, ist "Erwachsenenunterhaltung" fester Bestandteil vonFilm, Online und Virtual Reality. Im Panel wollen Venus-Award-Gewinnerin "LulluGun", Simon Graff (nextReality e.V.) und Prof. Dr. Frank Steinicke (Uni Hamburg)Tabus brechen und über Technologie, Sexualität und Menschlichkeit sprechen.YouTuber "LeFloid", "Mousesports"-Manager Jan Dominicus, Christian Baltes(Freaks 4U Gaming) und Lucas Petermeier (FUSE - Omnicom Media Group) fragen,welche Rolle Onlineplattformen für Gaming- und eSport haben. Moderiert vonDaniel Belala diskutieren sie Wechselwirkungen.Aus den USA wird Joe Federer erwartet. Der langjährige Leiter derMarkenkommunikation beim Social-News-Aggregator Reddit ist fürStrategieentwicklung in Sozialen Medien bekannt. Er blickt vorab auf die Thesenseines neuen Buchs "The Hidden Psychology of Social Networks".Die Hamburger Sparkasse zeigt mit "Der Weg der Haspa zum größten Social MediaTeam Hamburgs", wie aus Mitarbeitern Corporate-Influencer werden, wie die HaspaErfolg misst und wie #haspalove sich auf diversen Social Networks verbreitet.Tipps für StartUps und das Umgehen von Stolperfallen gibt es am Abend in derFiliale Neue Große Bergstraße in "Vom Sofa auf die Pitchbühne".Podcasts sind in aller Ohren. Florian Zastrow, Referent für Digitale Medien undSocial Media, berichtet über die Entstehung des neuen Hamburg Airport Podcasts"Auf einen Tomatensaft mit". Im Anschluss folgt eine Paneldiskussion überAnsätze für Podcasts in Unternehmen.Die Social Media Week startet am 25.2.2020 nachmittags mit einem Pre-Opening imSuperstudio zusammen mit Geheimtipp Hamburg. Vom 26.-28.2.20 finden Vorträge,Diskussionen, Workshops und Masterclasses statt.Das Programm und Tickets gibt es unter smwhamburg.com/programm.Pressekontakt:Für Pressefotos und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:presse@smwhamburg.com oder an 0177 4979090Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/78631/4519352OTS: Social Media WeekOriginal-Content von: Social Media Week, übermittelt durch news aktuell