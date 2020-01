Lcnb: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

An der Börse NASDAQ CM notiert die Aktie Lcnb am 30.01.2020, 18:41 Uhr, mit dem Kurs von 17.7 USD. Die Aktie der Lcnb wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.

Die Aussichten für Lcnb haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Lcnb-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lcnb vor. Zusammengefasst erhält Lcnb von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lcnb. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Dividende: Lcnb schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,98 % und somit 1,11 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,86 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".