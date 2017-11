Lazard wird Finance- und M&A-Berater von door2door / Die renommierte Investmentbank Lazard berät das Mobilitäts-Startup ab sofort im Bereich Finanzierung und M&A

Berlin (ots) - Lazard, eine der weltweit führenden Investment- undM&A-Banken mit Hauptsitz in New York, steht dem BerlinerTechnologie-Unternehmen door2door von nun an für Fragen derFinanzierung und M&A beratend zur Seite."Die Zusammenarbeit mit Lazard unterstreicht die konsequenteProfessionalisierung von door2door hin zu einem global tätigenUnternehmen für Public Transport Technology", so Maxim Nohroudi,Mitgründer und Geschäftsführer von door2door. "Mit Lazard steht unseine der weltweit erfahrensten Investmentbanken zur Seite, um dasdynamische Wachstum unseres Unternehmens mit entsprechenden Finance-und M&A-Aktivitäten zu begleiten."Der Mobilitätsmarkt steht derzeit vor enormen Veränderungen. NeueAkteure, neue Allianzen und neue Modelle entstehen. "Wir beobachtenaktuell den Beginn einer umfassenden Neuaufstellung der gesamtenMobilitätsindustrie - weltweit", sagt Maxim Nohroudi. "Es zeichnensich weitreichende Konsolidierungen ab; die gesamte Industrie stehtvor tektonischen Verschiebungen. Gleichzeitig ist door2doorhervorragend aufgestellt, um mit an der Spitze dieser Bewegung zusein."Erst kürzlich bezeichnete das renommierteMarktforschungsunternehmen Frost & Sullivan, mit Sitz in MountainView, Kalifornien, door2door als eines der führenden Unternehmen inder Neudefinition der Zukunft des Mobilitätsmarkts. Das Unternehmenwurde ferner als "2017 European Entrepreneurial Company of the YearAward" ausgezeichnet.Nohroudi kündigte weitere Maßnahmen der Professionalisierung an."door2door verlässt Schritt für Schritt das Stadium eines jungenStartups. Für uns beginnt jetzt eine Phase starken Wachstums, auchüber Europa hinaus. Hierfür brauchen wir einen hervorragendeninternationalen Aufsichts- und Beraterkreis sowie weitere Verstärkungim Management."Im September 2017 integrierte die Duisburger VerkehrsgesellschaftAG (DVG) als erstes Verkehrsunternehmen door2doorsMobilitätsplattform. Die DVG ist weltweit der erste ÖPNV, der seinAngebot für die Bürger um On-Demand Ridesharing erweitert und nahtlosin sein ÖPNV-Netz einfügt. Weitere Städte folgen in Kürze.Über door2doordoor2door ist Deutschlands führendes Mobilitäts-Startup. Es stelltVerkehrsunternehmen und Städten eine Technologie-Plattform zurVerfügung, damit diese erstmals eigenständig neueOn-Demand-Mobilitätsangebote betreiben können, eingebettet in dentraditionellen ÖPNV. Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiteran den Standorten Berlin und Porto Alegre (Brasilien). door2doorsInnovationskraft wurde durch einen Besuch von Bundeskanzlerin AngelaMerkel gewürdigt und führte zu einem regelmäßigen Austausch überMobilität 4.0 und digitale Transformation. Im Juni 2017 wurdeDoor2Door Mitglied im World Economic Forum als "New Champion 2017".Jüngst wurde das Unternehmen als "European Entrepreneurial Company ofthe Year" ausgezeichnet.https://www.door2door.io/https://blog.door2door.io/Druckfähiges Bildmaterial sowie weitere Hintergrundinformationenkönnen Sie hier herunterladen:https://www.door2door.io/press.htmlSie haben Interesse an einem Gespräch oder benötigen zusätzlicheInformationen, dann melden Sie sich unter folgendem Kontakt:Lidia FabianSenior Communications Managerlidia@door2door.io | Tel: +49 177 75 47 205Original-Content von: door2door, übermittelt durch news aktuell