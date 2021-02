Lazada Aktie: Lazada von Alibaba leidet unter Datenverlust von 1,1 Millionen Benutzern!

Die in Singapur ansässige Lazada Group, ein E-Commerce-Unternehmen im Besitz des chinesischen Technologieriesen Alibaba Group Holdings Ltd (NYSE:BABA), gab bekannt, dass 1,1 Millionen Benutzer von einer Datenverletzung betroffen waren. Laut CNBC waren alle betroffenen Benutzer Teil der RedMart-Datenbank – der Online-Lebensmittelplattform des Unternehmens in Singapur. Die Datenverletzung soll auf einem Server eines Drittanbieters stattgefunden haben, der ausschließlich zur Speicherung der Benutzerinformationen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



