Lawrow reagiert zurückhaltend auf mögliche Rückkehr Russlands zu G8

MOSKAU (dpa-AFX) - In der Diskussion um eine mögliche Rückkehr Russlands in die Gruppe der führenden Industrienationen hat der russische Außenminister Sergej Lawrow abwartend reagiert.



Wenn ein konkreter Vorschlag dazu komme, dann werde sich Russland damit befassen, sagte er am Mittwochabend bei einer Pressekonferenz mit dem deutschen Kollegen Heiko Maas in Moskau. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der Agentur Interfax zufolge, bei dieser Frage müssten die Ansichten aller Teilnehmer berücksichtigt werden. Zuvor hatte bereits Kremlchef Wladimir Putin eine Rückkehr nicht ausgeschlossen.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor vorgeschlagen, Russland wegen seiner Rolle bei der Lösung internationaler Konflikte 2020 wieder in die Gruppe einzuladen. Moskau war nach der Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim und wegen seiner Politik im Ukraine-Konflikt aus der Gruppe ausgeschlossen und mit Sanktionen belegt worden./cht/DP/nas