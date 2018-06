Lawrow: Russland hat niemanden um Rückkehr zu G8 gebeten

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland strebt nach Darstellung von Außenminister Sergej Lawrow keine Rückkehr in die Gruppe der führenden Industrienationen an.



Moskau habe niemanden darum gebeten, sagte Lawrow dem russischen Staatsfernsehen am Samstag. "Wir arbeiten hervorragend in anderen (Gesprächs-)Formaten wie der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, der Brics-Gruppe (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) und besonders der G20, in denen unsere Ansätze geteilt werden", sagte er nach Angaben der Agentur Interfax. Lawrow betonte, er halte die G20 für das vielversprechendste Format für die Zukunft.

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag beim G7-Gipfel in Kanada vorgeschlagen, Russland wieder in die Gruppe der führenden Industrienationen aufzunehmen. Der Vorstoß zur Rückkehr zum G8-Format hatte Kritik in Europa ausgelöst. Moskau war 2014 wegen der Annektion der Krim und der Ukraine-Krise ausgeschlossen worden. Die Bundesregierung lehnt eine Rückkehr Russlands ab, solange sich die Lage in der Ukraine nicht entspannt./tjk/DP/he