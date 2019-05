Lautstärke im Restaurant - Wie stehen Gäste zur Geräuschkulisse? (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Musik ist zu laut, der Tischnachbar redet mit erhobenerStimme, ständig geht das Telefon oder es schreit ein Baby - dieGeräuschkulisse im Restaurant kann schon mal unangenehm werden. Diemeisten Gäste fühlen sich durch zu starken Lärm gestört und wünschensich eine angemessene Akustik im Lokal. Dabei sieht die Mehrheit dieRestaurantbetreiber für die passende Lautstärke in der Verantwortung.Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage desOnline-Reservierungs-Services Bookatable by Michelin unter rund 2.000Restaurant-Gästen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.Stört eine starke Geräuschkulisse im öffentlichen Lokal?Ja, sagen die meisten! Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmerfühlen sich von einer starken Geräuschkulisse im Restaurant gestörtund weitere 20 Prozent sind je nach Stimmung empfindlicher für Lärm.Selbst ein Viertel der eher toleranten Besucher empfinden zu vielLärm als lästig und schätzt eine angemessene Lautstärke.Wie reagieren Gäste auf Lärm?Interessant ist das Ergebnis der Umfrage hinsichtlich derReaktionen auf beispielsweise zu laute Tischnachbarn oder aufgedrehteMusik. Und obwohl sich 53 Prozent der Gäste dabei ärgern, unternehmendiese selbst nichts dagegen. Immerhin würden sich gut 20 Prozent der2.000 Befragten an den Kellner oder das Restaurantpersonal wenden.Nur 15 Prozent nehmen die Sache dagegen selbst in die Hand undsprechen beispielsweise den lauten Tischnachbarn direkt an. Gut 200der befragten Gäste fühlen sich von Lärm meist nicht gestört.Störfaktoren: Privatgespräche, schreiende Kinder und klingelndeHandysIm Allgemeinen begrüßt es die gute Hälfte der Umfrageteilnehmer,wenn im Lokal eine angenehme Hintergrundmusik läuft, die zum Ambientepasst und bei der man sich selbst noch gut unterhalten kann. Ein NoGo sind dagegen für knapp 60 Prozent, wenn andere Gäste zu laut redenund man gezwungenermaßen die Privatgespräche mitbekommt. Weiter geben60 Prozent der Restaurantbesucher an, dass die Akustik zum Settingpassen sollte. Die Gäste unterscheiden allerdings zwischen einemromantischen Restaurant mit intimer Atmosphäre und einer lebendigenTapas Bar mit Live-Musik. Für die richtige und passende Lautstärkeseien hier die Gastronomen zuständig.Als störend werden im Lokal neben zu lauten, privaten Gesprächenanderer Gäste auch schreiende Kinder und Babys sowie klingelndeHandys empfunden, so 52 Prozent der Umfrageteilnehme.Eine gelunge Akustik? Auf das Setting kommt es an!Allgemein sind die Lautstärke und Geräuschkulisse von Art undAnlass des Restaurants beziehungsweise des Restaurantbesuchsabhängig, sagen mehr als zwei Drittel der Befragten. Beim Oktoberfestzum Beispiel gehören Musik und eine gewisse Lautstärke zur Stimmung,geben 70 Prozent an. Allerdings meiden auch 40 ProzentGastronomie-Erlebnisse mit hohem Geräuschpotential gezielt (ergabeine Frage mit Mehrfachnennung in der Antwort). Die Akustik spieltdemnach eine Rolle bei der Restaurantwahl und ist zudem auchstimmungsabhängig (20 Prozent)."Lärm kann eine Stressquelle sein und Gäste möchten im Restauranteiner angemessenen Lautstärke begegnen. Hier sind dieRestaurantbetreiber gefragt und haben nicht nur für die Küche und dasAmbiente, sondern eben auch für die Geräuschkulisse dieVerantwortung. Damit einem angenehmen Restaurantbesuch nichts im Wegesteht sollte die Restaurantgestaltung eine gute Schalldämmungbeinhalten, die den Lärm reduziert. Das Restaurant The Table vonKevin Fehling sorgt beispielsweise mit Filzkacheln verhängten Rohrenfür eine angenehme Akustik. Die Geräuschkulisse sollte zum Konzeptpassen. Allerdings kann natürlich kein Restaurantgast die absoluteStille in einem Lokal erwarten, schon gar nicht in einemEventrahmen", so Philipp Hahn, Commercial Director DACH beiBookatable by Michelin.Über Bookatable by MichelinBookatable by Michelin ist Europas größterOnline-Reservierungs-Service und bringt Restaurants und Gästezusammen - einfach, lokal und zu jeder Zeit. Als Partner von über 17500 Restaurants in knapp 40 Ländern, vermittelt Bookatable byMichelin über drei Millionen Gäste pro Monat.Gäste reservieren heute vor allem online und mit dem Smartphone.Auf der Webseite von Bookatable by Michelin und in der App kann mitHilfe des interaktiven Stadtplans und gezielten Filter-Optionen, wieKüchenstil, Beliebtheit oder Preisniveau nach der passenden Lokalitätgesucht werden. User können so rund um die Uhr reservieren, für jedenAnlass und jedes Budget. Wichtige Informationen wie Öffnungszeiten,Speisekarten, Fotos und authentische Gästebewertungen sind hier zufinden.Für Restaurants ist Bookatable by Michelin ein verlässlicherBusinesspartner, der Gastronomen hilft, ihre Auslastung zu optimierenund ihren Gästen den bestmöglichen Service zu bieten, unter anderemmit starken Kooperationspartnern wie TripAdvisor, Falstaff, HRS unddem neuen Kulinarik-Portal der Süddeutschen Zeitung "satt undglücklich". Weiter unterstützt das Unternehmen mit Beratung undindividuellem Marketing.Neben dem Hauptsitz in London ist Bookatable by Michelin auch mitNiederlassungen in Hamburg und Stockholm vertreten.Pressekontakt:Vanessa LuwichMarketing Manager DACHTelefon: +49 (0)40 21 11 187 0Fax: +49 (0)40 21 11 187 27Original-Content von: Bookatable GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell