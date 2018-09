Lautsprecher-Hersteller Sonos häuft mehr Verlust auf - Aktie fällt

Weitere Suchergebnisse zu "Sonos":

SANTA BARBARA (dpa-AFX) - Der US-Lautsprecherhersteller Sonos hat im vergangenen Quartal die Verluste deutlich ausgeweitet.



Im dritten Geschäftsquartal (Ende Juni) lief ein Minus von 27 Millionen US-Dollar (23,4 Mio Euro) auf, wie das Unternehmen am Montag in Santa Barbara (Kalifornien) mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,5 Millionen US-Dollar Verlust gemacht. Das Unternehmen verwies auf hohe Investitionen in neue Produkte, von den erzielten Preisen blieb nach Abzug von direkten Kosten weniger übrig als vor einem Jahr. Auch beim Umsatz musste Sonos leisere Töne anschlagen: Der Erlös ging um 6,6 Prozent auf gut 208 Millionen Dollar zurück, lag damit aber knapp besser als von Experten zuvor gedacht.

An der Wall Street sorgten die Zahlen aber dennoch für Enttäuschung, die Aktien fielen im nachbörslichen Handel um fast 13 Prozent auf 18,55 Dollar. Zuvor waren sie am Montag aber vor der Zahlenbekanntgabe auch kräftig um mehr als 13 Prozent geklettert. Sonos war erst Anfang August zu 15 Dollar je Aktie an die Börse gegangen./men