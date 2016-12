Lautes Schnarchen aus dem Kinderbettchen / Wann nächtliches Sägen beim Nachwuchs gefährlich wird

Baierbrunn (ots) - So zart, so süß - und im Schlaf so laut: KleineKinder können Sägen wie die Weltmeister. Bei Infekten trittSchnarchen sehr häufig auf und gilt als unproblematisch, wie dasApothekenmagazin "Baby und Familie" schreibt. 15 bis 20 Prozent derZwei- bis Sechsjährigen schnarchen auch ohne Infekt regelmäßig. Auchdies wird laut Dr. Norbert Teig, dem Leiter des pädiatrischenSchlaflabors an der Uni-Kinderklinik Bochum, nur dann als kritischbewertet, wenn weitere Probleme auftreten. Wenn also Atemaussetzerhinzukommen, Kinder zu wenig Sauerstoff bekommen oder so angestrengtatmen, dass sie von den Tiefschlafphasen immer wieder in einen eheroberflächlichen Schlaf gleiten. "Insgesamt betrifft dieses kritischeSchnarchen vielleicht zwei bis drei Prozent aller Kinder", so Teig.Dieses kann die Hirnentwicklung beeinträchtigen, zu Hyperaktivitätund Konzentrationslosigkeit führen - Symptome auf die Eltern achtenkönnen. Stellen Eltern fest, dass ihr Kind häufig schnarcht oder garAtemaussetzer hat, sollten sie ein Video oder eine Tonaufnahme mitdem Handy machen und dem Kinderarzt zeigen. "Daran lässt sich schonviel erkennen", so der Kinder- und Jugendarzt Edwin Ackermann ausTönisvorst. Der Kinderarzt entscheidet dann, ob eine Überweisung zumHals-Nasen-Ohren-Arzt nötig ist.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 12/2016 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: ruedinger@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell