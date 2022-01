Lauterbach will Pflegebonus nur für bestimmte Pflegekräfte

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will den geplanten Pflegebonus nur an einen eng begrenzten Kreis von Pflegekräften zahlen. "Der Pflegebonus sollte vor allem Pflegekräften bezahlt werden, die in der Corona-Pandemie besonders belastet waren", sagte Lauterbach dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). "Dann kann der Bonus auch in nennenswerter Höhe angesetzt werden. Nur so kann die besondere Leistung von Pflegekräften wirklich gewürdigt werden", so der SPD-Politiker.

Die seien teilweise bei der Pflege ihrer Patienten "ins persönliche Risiko gegangen", fügte der Minister hinzu.

