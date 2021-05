Lauterbach warnt vor zu hohen Erwartungen beim Patentschutz

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Ankündigung der USA, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe lockern zu wollen, warnt SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach vor zu hohen Erwartungen. Er glaube nicht, dass ein solcher Schritt große Unterschiede bei der Produktion der Impfstoffe machen würde, sagte er der "Saarbrücker Zeitung" (Freitagsausgabe). Diese sei "sehr komplex".

Lauterbach ergänzte, die Unternehmen seien bereits beteiligt an Projekten, ärmere Länder zu versorgen. "Wichtig ist vor allem, dass Impfstoff beispielsweise auch in Indien produziert wird. Und zwar in einem Volumen, dass er für jeden erhältlich ist", so der SPD-Gesundheitspolitiker.

Foto: über dts Nachrichtenagentur