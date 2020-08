Lauterbach verlangt wegen Corona schnelle Hilfe für Spanien

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der stark steigenden Corona-Infektionen in Spanien fordert der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach schnelle Hilfe für das Land. "Wir können unseren Beitrag leisten, indem wir Spanien unbürokratisch die Hilfe zur Verfügung stellen, die wir beschlossen haben im Rahmen der europäischen Hilfsprogramme", sagte Lauterbach der "taz". Zudem müsse man den Spaniern beispielsweise Testkapazität und Masken zur Verfügung stellen.

Deutschland müsse auch helfen, das Testverfahren zu beschleunigen. "Wir haben zu der Entwicklung der Pandemie, die jetzt in Spanien zu sehen ist, mit beigetragen", ergänzte der Epidemiologe. "Nicht alleine, aber auch deutsche Urlauber haben sich verantwortungslos verhalten, und das ist sehr bedauernswert." Die Situation sei "sehr besorgniserregend", weil die Zahl der Fälle schnell steige, so Lauterbach weiter. "In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Spanier sich bei dem gutem Wetter jetzt noch draußen aufhalten, lässt sich für den Winter eine schwere zweite Welle erwarten", warnte der SPD-Bundestagsabgeordnete.

Foto: über dts Nachrichtenagentur