Lauterbach rechnet heute mit 'wichtigen Ergebnissen' der Ampel

BERLIN (dpa-AFX) - Der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwartet am Mittwoch die Veröffentlichung von Resultaten der Ampel-Gespräche. "Stand jetzt werden wir also wichtige Ergebnisse der Ampel-Koalition heute im Laufe des Tages erfahren", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Zur Frage, ob er möglicherweise Gesundheitsminister werde, wollte Lauterbach sich nicht äußern.

Die Koalitionsverhandlungen sind auf der Zielgerade. Die Bundestagsabgeordneten Kevin Kühnert (SPD) und Stefan Gelbhaar (Grüne) hatten am Dienstag gesagt, der Vertrag könne "voraussichtlich morgen", also am Mittwoch, vorgelegt werden.

SPD, Grüne und FDP hatten angekündigt, dass in dieser Woche ein Koalitionsvertrag vorgelegt werden soll. Zum Auftakt der Koalitionsgespräche am 21. Oktober gaben sie das Ziel aus, dass SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in der Nikolauswoche ab dem 6. Dezember zum Kanzler gewählt und seine Regierung im Bundestag vereidigt wird./seb/DP/eas