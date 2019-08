Lauterbach lehnt Verlängerung des Syrien-Irak-Einsatzes ab

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - In der Großen Koalition ist ein Streit über die Fortführung des Bundeswehreinsatzes in Syrien und dem Irak entbrannt. Während Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) auf eine Verlängerung der Tornado-Aufklärungsmission über Oktober hinaus drängt, kündigt SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach Widerstand dagegen an, berichtet die "Bild". Lauterbach sieht "keine Grundlage für ein neues Mandat" und bezweifelt, dass es eine Mehrheit dafür im Bundestag geben würde.

Die Stimmung in seiner Fraktion sei "strikt gegen einen längeren Einsatz". Der Verteidigungsministerin warf der Kandidat für den SPD-Vorsitz vor: "Kramp-Karrenbauer vermengt ihre Profilierung mit dem Ministeramt. Sie hat der SPD bislang kein überzeugendes Argument für ein neues Mandat genannt."

Foto: über dts Nachrichtenagentur